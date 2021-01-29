臨停5小時收費219萬　車主：停車費夠買一台新車了

▲大陸湖南一名車主停車5小時離開前，系統竟發出51萬元的天價停車費。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南一名車主21日洽公結束後，正準備付費開出停車場，令他傻眼的是，手機上的停車管理資訊顯示，「車號.....已停時長51134天3小時又26分鐘，費用為51.1345萬元人民幣（約新台幣219萬元）」車主感嘆，以年為計算單位，這輛車停放已超過140年，「這個停車費夠買一台新車了。」

▲大陸停車場一般收費行情一小時約4至5元人民幣。（圖／CFP）

《紫牛新聞》報導，車主表示，「雖然剛看到數字時嚇了一大跳，好在停車場工作人員檢查後，發現是系統顯示錯誤，最後未向他收取任何停車費，將他免費放行了。」

車主將當時拍下的影片傳至網路上後，引起網友熱議，「這車怕不是祖傳的吧」；「停了140年，平均10元一天不貴」；「你是愛新覺羅嗎」。

▲網友調侃停車費天價烏龍事件。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，大陸商場內的停車費大致上一小時約4至5元人民幣（約17至25元新台幣），不過，這名車主於21日上午8時進入長沙「星沙企業一號」停車場，5小時後離場時，手機上顯示停車時長為51134天3小時26分，也就是140多年，停車費高達51萬元。

一輛有著140年車齡的汽車，放在拍賣場上預估也是台千萬級別的「老古董」，還得追朔至清朝時期。最後，現場工作人員也連忙澄清是系統當機，因此才造成顯示錯誤，隨後便免費放行。