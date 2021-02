劍橋大學挖出「巨型墳場」！人類骨骸超完好　學者讚：世紀大發現

▲劍橋大學在學生宿舍地下發現大型墳場。此圖為劍橋大學研究團隊先前在市中心發現的314具人類遺骸,其生活年代可追溯至10到14世紀。(圖/翻攝自YouTube/Cambridge University)

記者吳美依/編譯

英國劍橋大學國王學院日前拆除1930年代學生宿舍,卻因此發現深埋地下的中世紀巨型墳場,出土遺物與人類遺骸都保存良好,讓考古學家得以一窺後羅馬時代人民的生活面貌。媒體與學界形容,這是「19世紀以來最令人振奮的盎格魯─薩克遜考古學發現之一」。

根據《衛報》報導,劍橋大學聘用的阿爾比恩考古團隊(Albion Archaeology)發掘60多座墳墓與大約200件遺物,包括劍、短刀、陶器、玻璃瓶、串珠項鍊與青銅製胸針,其年代可追溯至盎格魯─薩克遜年代早期,也就是大約西元400年至650年間。另外,該遺址也發現羅馬土方工程與鐵器時代建築證據。

Graves found under demolished #Cambridge student halls provide valuable insight into life in a post-#Roman settlement. https://t.co/OTLpoOf70n #RomanBritain #Archaeology #RomanArchaeology #AngloSaxon #Saxons #PostRoman pic.twitter.com/EN77dyF07H