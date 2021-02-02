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東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟　全台接力募血千袋救人

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受新冠肺炎疫情與寒冷天氣影響，捐血人數銳減，全國血庫庫存拉警報。國內最大醫療團體「台灣環台醫療策略聯盟」，串連全台15家盟院及各縣市捐血中心，從1月18日起，陸續於各縣市舉辦捐血活動，邀民眾踴躍挽袖捐熱血救人。

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉（右）捐血、排隊捐血。

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

根據台灣血液基金會統計，全台鬧血荒，庫存量都在7天以內，北部更是不到5天。寒流接連報到，加上新冠肺炎疫情，影響民眾捐血意願。

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血。

▲屏東東港安泰醫院攜手環台醫療策略聯盟全台接力募血千袋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，寒流氣溫驟降，醫療用血需求大增，血液庫存雪上加霜，再加上即將來臨春節連假，也需要預做準備。今年也是環台醫療聯盟成立20週年，秉持創立宗旨理念，因此安泰醫院也響應「醫護相挺，好血有你．環台二十．熱血無限」捐血活動，希望共同募集千袋熱血，為社會盡一份心力，為寒冬增添暖意與實質助益。

安泰醫院蔡宗昌總院長特別感謝「意欣國際有限公司」捐增白米、蘇清泉也捐贈抗菌洗手乳作為愛心物資。蔡總院長也提醒民眾，進入冬季、氣溫驟降，就是三高病人「最危險」的時期，呼籲民眾應隨時注意身體健康狀況，如果身體任何不舒服，務必儘速就醫，以免延誤病情，特別是年紀大的長輩，對於低溫變化敏感，要特別留意腦部與心血管疾病，急性發作時，黃金救援時間非常重要，分秒必爭，輕忽不得。

台灣環台醫療策略聯盟全台捐血接力，2月2日臺北臺安醫院、2月3日苗栗大千綜合醫院、2月5日嘉義基督教醫院、2月8日桃園聯新國際醫院、2月22日新竹馬偕紀念醫院、2月26日宜蘭羅東聖母醫院、2月23日部立臺北醫院。國軍高雄左營分院、台東馬偕紀念醫院日期未定。實際捐血日期及地點，可上「台灣環台醫療策略聯盟」官網（http://www.athca.com.tw/index.php）以及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/athca2001/）。

配合這項活動，也舉辦多項全國性大班活動，包括支援「不老騎士」環島沿途醫療、全台巡迴書展、聯合義賣、遠赴尼泊爾義診等公益活動，照顧民眾健康，為社會貢獻心力。

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