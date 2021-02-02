逼直銷辣人妻「轉播銷魂聲」！激戰老公全聽光…噁男硬啪手段曝光

▲台中噁男騙手上有人妻性愛片，性侵得逞還逼轉播激戰聲，下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿勁在臉書上見到一名從事直銷的人妻，因覬覦對方的美色，竟一人分飾多角將對方騙出來性侵，事後更逼人妻與丈夫恩愛時，要「轉播激戰全程」給他聽，否則就要將「性愛片」外流，人妻最後忍無可忍報警處理。法院審理後，將阿勁判刑5年，日前法院再判阿勁要賠償人妻118萬元，可上訴。

判決指出，阿勁2019年2月間見到人妻幼幼（化名）的臉書，因貪圖對方的美色，一人分飾多角，假裝對幼幼所販售的直銷產品有興趣攀談，言談間意外得知，幼幼曾為了借錢與一名男子發生過性行為，認為有機可趁，便假稱該名男子是他的友人，做愛時有偷錄影的習慣，因此他手上有幼幼的性愛片，若幼幼不聽話，他會把影片傳給幼幼的丈夫、家人看。

幼幼信以為真，只好依照阿勁的指示，陸續傳送36張胸部、乳頭的私密照，並在與丈夫激戰時轉播戰況，讓阿勁可以聽到夫妻間的激情聲響。阿勁不久後又得寸進尺地表示，要幼幼與他發生性行為，才願意歸還性愛片，但幼幼赴約後卻只得到空白的隨身碟，質問阿勁僅得到，「妳第一次做愛表現不好，需要再做一次的回覆」。

除此之外，阿勁還在臉書上PO出幼幼的照片稱「懸賞10萬～欠錢不還」等，讓幼幼忍無可忍，最後決定報警處理。台中地方法院勘驗各項事證後，刑事部分依強制性交、加重誹謗、恐嚇取財、強制等罪，判阿義應執行有期徒刑5年，案經上訴台中高分院遭駁回，目前全案於最高法院審理中；民事部分，阿勁需賠償幼幼118萬元餘元，仍可上訴。