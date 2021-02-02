台中6打9槍戰遭反殺1死5傷　疑「球組仔」簽賭欠債

記者黃翊婷／綜合報導

台中市大雅區1日發生1死5傷暴力事件，兩派人馬在工廠內的籃球場上談判，6人手持空氣槍狂射11發鋼珠，留下滿地血跡。警方初步研判，整起事件可能是「球組仔」（球類博弈）簽賭引起的賭債糾紛。

警方調查，1日晚間6時許接獲報案，24歲謝姓男子與友人共計6人，每人各持一把空氣槍前往大雅區一間工廠找李男等9人尋仇，雙方起衝突後，互持棍棒、空氣槍攻擊，結果持槍尋仇的6人幾乎都被打倒，當中有1人當場失去意識，送醫急救仍宣告不治，另外4人受有槍傷、刀傷等傷勢，已分別送醫救治中。而被尋仇的9人這一方，僅24歲李姓男子受傷送醫。

▼▲事發現場地上血跡斑斑。（圖／民眾提供）

由於籃球場滿地都是血跡，宛如「戰場」，一度還讓附近居民嚇到不敢回家。此外，警方在現場一共找到11顆鋼珠，還發現多把生存遊戲用的空氣槍，加上工廠監視器被移動過，角度朝向天空，全案疑點重重。

根據《自由時報》報導，除了上述證物之外，警方還在現場找到多張從電腦列印出來的博弈網站資料，上頭詳細註明簽賭輸贏，初步推測應該是下注「球組仔」引發的賭債糾紛。不過，詳細的事發原因以及過程，仍有待警方進一步調查釐清。

▼監視器鏡頭被調整成拍天空的角度。

▼嫌犯押送。（圖／記者游瓊華翻攝）