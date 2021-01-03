陸貪官嗆「疫情沒啥」落馬　被挖出「睡前看A片」上班萎靡不振

▲孔令寶被查出收受賄賂，須服刑10年6個月。（圖／翻攝中紀委網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省雞西市恆山區委前書記孔令寶去年2月被立案調查，大陸中紀委近日公布調查內幕，指孔令寶除收受賄賂外，還在抗疫情期間發言不當，並在指揮抗疫期間「睡前上網購買、觀看色情影片」，導致隔天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響工作。

中紀委指出，孔令寶作風跋扈，搞「一言堂」獨斷專橫、胡亂決策，去年1月22日，恆山區副區長要求孔令寶迅速調配人力、物資，採取有力措施做好充足準備。

但孔令寶聽了以後竟表示，「我看疫情沒啥事，不要整得全區人心惶惶的。我看天塌不下來，我老婆孩子都在哈爾濱等我回家過年，有什麼事年後再說。」

黑龍江去年1月25啟動疫情防控一級響應預案，孔令寶不情願地回到雞西市，但認為疫情離雞西市、恆山區很遠，於是在疫情工作會議上說，「疫情沒那麼嚴重，大家該幹啥幹啥，該休息休息。」

辦案人員還透露，在疫情防控指揮部指揮期間，孔令寶夜晚睡前，在色情網站上儲值、購買、觀看色情影片，滿足自己的低俗生活趣味，導致第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。

中紀委強調，由於孔令寶對疫情防控工作不重視、不負責，恆山區確診病例達到24人，佔全市確診病例的52.17%，成為疫情重災區，孔令寶也成為黑龍江省第一個因抗疫不力被立案調查的黨政主要領導幹部。

中紀委也揭露孔令寶收受賄賂的過程，「隨著職位升遷，送禮的人越來越多。在雞西市財政局任科長期間，孔令寶負責全市100多個單位的預算經費。每到年節，個別單位會安排財務人員拿著禮金來『拜訪』，請孔令寶在撥經費方面予以關照，雖然金額不大，但讓孔令寶嚐到了權力變現帶來的甜頭。」

孔令寶去年2月因發表不當言論被立案調查，4月被移送檢察機關審查起訴，8月被開除公職，10月被開除黨籍，11月因犯受賄罪被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣60萬元，追繳受賄所得上交國庫。