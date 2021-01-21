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陸「第一貪官」賴小民提上訴　二審維持死刑判決

▲▼天津高院：賴小民受賄、貪污、重婚案二審維持死刑判決 。（圖／翻攝自央視）

▲天津高院對賴小民受賄、貪污、重婚案二審維持死刑判決 。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

涉貪折合77億元新台幣、坐擁100名情婦的「中國第一貪官」賴小民日前一審遭法院判死後，提出上訴，但據天津市高級人民法院21日公告判決結果，中國華融資產管理公司原黨委書記、董事長賴小民因受賄、貪污、重婚案，二審仍維持死刑判決，並已依法報請最高人民法院核准死刑。

賴小民現年58歲，號稱坐擁「100個情婦、100套房」，於2018年在中共反腐、打擊「金融大鱷」行動中落馬，成為「中國第一貪官」、收賄金額也創下已宣判案件紀錄。

1月5日，天津市第二中級人民法院進行一審宣判，查明他共計收賄約17.88億元人民幣（約合新台幣77億元），還有重婚、貪汙等，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

惟一審宣判後，賴小民提出上訴，由天津市高級人民法院在1月21日，做出二審判決。據央視報導，法院作出駁回上訴、維持原判的裁定，並依法報請最高人民法院核准死刑。

判決報告指出，庭審中，法庭主持檢辯雙方對相關證據進行了質證，依法保護各方的訴訟權利，賴小民充分發表了自己的辯解意見，辯護人充分發表了辯護意見，賴小民還進行了最後陳述。天津市高級人民法院經合議庭評議、審判委員會討論，依法作出二審裁定。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►►坐擁「100情婦100棟房」！　中國第一貪官賴小民判死

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