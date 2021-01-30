100情婦、100棟房！陸第一貪官「已被處決」　判死到執行僅24天

▲賴小民死刑伏法。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第一大金融腐敗案、號稱坐擁「100個情婦、100套房」的前中國華融資產管理公司董事長賴小民，在1月5日被天津市第二中級人民法院一審判處死刑天，後上訴，但天津高級人民法院在21日維持死刑。據大陸官媒報導，經最高人民法院核准，在1月29日上午，天津市第二中級人民法院依照法定程序對賴小民執行死刑。

值得一提是，中國的刑事訴訟法規定，死刑必須最高法院核准，但並沒有規定核准期限，僅規定接到最高法院執行死刑的命令後，下級法院應當在七日內執行。事實上，自大陸十八大以來，賴小民是第一位因貪腐被執行死刑的官員。在2019年，山西省呂梁市前副市長張中生二審被山西高級法院維持死刑判決，他雖然是大陸8年來第一位被判死刑的貪官，但至今仍未獲最高法院核准。

據悉，上一次有貪官被執行死刑已經是胡錦濤時代。在2011年7月19日，浙江省杭州市前副市長許邁永、江蘇省蘇州市原副市長姜人傑被執行死刑。

▲家中藏滿現金。（圖／翻攝央視）

賴小民現年58歲，出生江西瑞金，曾任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，並在當時最大的資產管理公司—華融擔任黨組書記、董事長職務，於2018年在中共反腐、打擊「金融大鱷」行動中落馬，成為「中國第一貪官」、收賄金額也創下已宣判案件紀錄。

審理報告指出，賴小民在2008年至2018年，利用在中國銀行業監督管理委員會、華融公司任職期間，透過職務便利，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億餘元；在22起犯罪事實中，有三起在2、4、6億元人民幣以上，此外，還包括侵吞他人資產、與「他人長期以夫妻名義共同居住生活並育有子女」等。

▲賴小民新貪官紀錄。（圖／CFP）

法院通報形容，賴小民「目無法紀，極其貪婪」，大部分犯罪行為均發生在黨的十八大之後，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

綜合陸媒報導，賴小民一案在遭中紀委調查，並多次做為黨中央案例宣教後，最引人注目的就是他號稱有「3個100（情婦、房產、關係人）」，後宮可說是「陣容龐大、星光閃閃」，不乏小模、地方名媛，連公司安排、年僅23歲的女秘書也難逃狼爪，他甚至將情婦多數安置在同個社區，如同帝王的「伊甸園」。

案件調查過程中，他還被揭露將2億多元人民幣的現金，藏匿在一處用暗語「超市」稱呼的房產中，引發社會譁然，他當時解釋，在家裡藏錢是因為「不敢花。」

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