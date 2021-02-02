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「在地過年」衝高春節電影票房　《唐人街探案3》預售2日破6.53億

▲《唐人街探案3》以1.52億元人民幣（約6.53億元新台幣）位居春節預售票房榜首。（圖／翻攝貓眼實時票房榜）

▲《唐人街探案3》以1.52億元人民幣（約6.53億元新台幣）位居春節預售票房榜首。（圖／翻攝貓眼實時票房榜）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021電影春節檔自1月29日起開賣，截至今（2）日上午，總票房已達2.11億元人民幣（約9億元新台幣），由王寶強主演的《唐人街探案3》以1.52億元（約6.53億元新台幣）位居榜首，約佔總預售的72％。外界分析，「就地過年政策特別會對一線城市的春節票房有正面作用，若按城市劃分，以往三四線城市的票房自春節期間會大幅上升。」

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，根據貓眼專業版數據顯示，首張售出電影票為《唐人街探案3》，售出影院在山東淄博。值得注意的是，春節檔電影票預售啓動後36小時，《唐人街探案3》票房破就億（單位人民幣，下同），創造了國產電影預售最快破億紀錄。

暫居預售票房榜首的《唐人街探案3》是由大陸喜劇演員王寶強主演，內容講述「唐人街神探組合」唐仁、秦風被野田昊（妻夫木聰飾）請到東京，調查一樁離奇謀殺案的故事。此外，預售票房位列第二及第三的的分別是賈玲執導的《你好，李煥英》和雷佳音、楊冪主演的奇幻冒險電影《刺殺小說家》。

▲春節期間大陸影院上座率須控制在75%。（圖／CFP）

▲春節期間大陸影院上座率須控制在75%。（圖／CFP）

受到新冠肺炎疫情影響，雖然大陸春節檔期預售票房開出紅盤，仍存在不少隱患，包括春節期間影院上座率須控制在75%，部分地區限制在50%以下，黑龍江、河北、吉林等中高風險地區部分影院關閉等，實際票房收益還得等到春節期間才能見分曉。

▲《唐人街探案3》是大陸民眾期待值最高的春節檔電影之一。（圖／翻攝貓眼專業版網站）

▲《唐人街探案3》是大陸民眾期待值最高的春節檔電影之一。（圖／翻攝貓眼專業版網站）

此外，部分無法在實體市場上映的院線電影於2020年轉戰線上。網路電影憑藉渠道優勢，在數量、質量及點閱率等方面都取得重大突破。公開數據顯示，愛奇藝、騰訊雙平台上線的《奇門遁甲》，分賬票房登上2020年網路電影票房榜首，排名前三的另兩部影片則是《倩女幽魂：人間情》和《鬼吹燈之湘西密藏》。

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春節電影唐人街探案預售票房

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