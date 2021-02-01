百貨新春福袋抽汽車「全台僅1輛」　大年初一「避免群聚」陷兩難

▲牛年百貨福袋汽車大獎剩一輛。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

牛年初一即將到來，因新冠病毒疫情未歇，百貨業者們也陷入「避免群聚」、「衝人氣」的兩難狀況，首當其衝的就是新春福袋，往年想熱鬧過新年，百貨在福袋大獎都加碼催人氣，希望在開春時期就吸客入場，今年除多數百貨轉為線上預購，避免群聚抽獎狀況之外，最大獎也大縮水，去年全台百貨福袋共有7台汽車大獎，今年僅剩南霸天漢神巨蛋獨送。

農曆新年即將到來，百貨紛紛推出優惠促銷方案，往年許多百貨都推福袋吸客，今年因疫情轉為低調，即便所有民眾都留在台灣消費，也不願被貼上群聚標籤，福袋大獎也默默縮水，全台最大連鎖百貨新光三越，在1／31前豪抽6輛賓士車，消化150萬名會員的消費點數，福袋大獎則以鑽飾為主，最高價值68萬元，也非以福袋為主力。

▲台中新光三越福袋最大獎為價值68萬元的鑽石戒指，是全台分店最高價。（圖／記者游瓊華攝）

去年春節全台百貨福袋共送出7台汽車，包括新光三越信義新天地、微風松高、A13遠百信義、板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百與漢神巨蛋，今年遠百調整福袋策略，不但採用預購方式，最大獎也變成168,000元的商品禮券，業者表示今年最重要的便是以防疫為優先，讓消費者感到購物時安全最重要，聚客目前不是最重要的。

▲遠東百貨最大獎為16.8萬元的商品禮券。（圖／記者游瓊華攝）

今年全台百貨僅高雄漢神巨蛋，推出福袋最大獎為價值70.9萬元的HYUNDAY The All-New VENUE GLB雙色版1.6L汽車，並全數採預購方式銷售，售價300元至500元，限量3千份，此外為避免群聚，也會在大年初一官方粉絲專頁線上直播抽獎。

▲2021年福袋僅漢神巨蛋祭出汽車大獎。（圖／翻攝漢神巨蛋官網）

百貨通路分析，今年春節福袋縮水原因有二，首先是消費者今年不會出國，留在國內消費，所以人潮預計會有一定水準，雖然福袋有「帶客作用」，但最終的業績仍是看個百貨端出的促銷方案，像是信用卡回饋、滿千折百等，第二個原因則是疫情，自然不會大張旗鼓聚客，避免群聚默默賺就好，若業績沒有差很多，加上日後若疫情變成常態，也許之後春節送汽車的情況會愈來愈少。