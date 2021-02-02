屏市長「牛年行大大運」　政風室：公務員本應為民服務民眾勿饋贈

▲屏東市長林恊松提前向所有市民朋友拜年 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，屏東市長林恊松提前向所有市民朋友祝賀春節愉快闔家平安牛年行大運，並要求市公所全體同仁不可因農曆春節連假即將到來而有所鬆懈，對於民眾前來洽公仍需維持服務品質，讓民眾感受公所團隊的服務熱忱，以維持機關形象。

林恊松說，農曆春節為國人三大節日之一，一向為國人傳統送禮的節慶日，屏東市公所政風室積極推動「公務員廉政倫理規範」、「不收受餽贈」及「不接受邀宴招待」等措施，秉持廉潔政府政策、提高行政效率、加強為民服務等具體措施，並落實縣長安居樂業的政見，達到「廉潔、效能、便民」的要求，革除年節送禮及飲宴應酬等陋習，建立公務機關廉潔透明的良好風氣。

林市長重申公所所屬同仁應恪遵「公務員廉政倫理規範」的相關規定，並落實知會、登錄程序，讓行政程序更透明。

該公所政風室主任羅永隆表示，公務人員為民服務是職責所在亦為本分，所以在春節期間不必對公務人員有任何饋贈或招待飲宴等情事，共同支持國家廉政革新作為，以型塑公務人員的廉能形象。

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