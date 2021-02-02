保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝：這樣妳OK？　她拍板正面對決

▲民進黨立委趙天麟（右1）、許智傑（右2）是民進黨力挺黃捷（左2）的關鍵人物。

圖文／鏡週刊

「這次罷免案真的是非常大的難關，如果大家不出門投票的話，鳳山就會少一席進步派的議員。」高雄市議員黃捷罷免投票週六登場，有別於先前遭罷免的高雄前市長韓國瑜、桃園前市議員王浩宇，黃採正面對決策略，在1月30日的電視說明會呼籲支持者出門投下不同意票。

本刊調查，總統蔡英文1月20日在民進黨中常會首次以黨主席身分表態力挺黃捷，黨內深知在王浩宇罷免成功後，罷捷熱度已無冷處理本錢。21日傍晚，高雄市黨部主委趙天麟、鳳山立委許智傑就在高雄與黃捷會面洽談因應策略，另一位從罷捷案啟動後一路挺捷的無黨籍立委林昶佐，也透過視訊方式參與。

這場歷時約1小時的會議，讓保捷聯盟正式成形，而趙天麟、許智傑、林昶佐三人成為保捷陣營最重要的「三本柱」。

知情人士轉述，趙天麟、許智傑會中向黃捷分析，民進黨相挺雖讓反對罷免投票率增加，但也會刺激支持罷免的藍營群眾，雙方投票動力都會更強。二人詢問黃：「這樣妳OK嗎？」黃當場同意，確定「正面對決」戰略，還設定要讓不同意票高於同意票的高難度目標，藉以遏止藍營報復性罷免歪風。

曾任鳳山市長的許智傑具豐厚組織能量，他以「小心謹慎、全力以赴」8字總結對罷捷的看法。綠營地方人士透露，鳳山76個里長有半數以上是許的樁腳，即使隸屬藍營的里長和許互動也不差，許近日已把所有里長都拜會一輪，為的就是讓保捷力量極大化。上週許與綠營高市議員陪黃捷站街頭、掃市場尋求支持，效果不差。

▼無黨籍立委林昶佐（右）對黃捷（中）一路相挺，罷免成案時就派助理到捷辦駐點因應。

趙天麟負責整合綠營黨公職戰力，凝聚綠營「高雄隊」成保捷主力。趙說，藍營報復性罷免不具正當性，且有股力量要用罷免黃捷來否定前高雄市長韓國瑜被罷免的事實，而綠營在高雄已有「高雄隊」觀念，對同屬本土陣營的黃捷義氣相挺是理所當然。

去年10月成立跨黨派政治團體「2046台灣」的林昶佐，從黃捷還在時代力量時就一路相挺至今。林表示，去年11月下旬第二階段連署達標後，他和黃捷都認為應正面迎戰，因此他先派一位助理南下進駐黃辦因應，並由他擔任類似選戰中主委角色，為黃操盤。

12月22日，林昶佐率先號召「2046台灣」成員開記者會力挺黃捷，當時綠營地方人士仍認為應冷處理。林坦言，王浩宇罷免成功讓罷捷熱度暴增，他當時覺得「毛毛的」，更積極與民進黨祕書長林錫耀等高層聯繫，當小英表態挺捷，這場戰役有了一搏本錢。



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