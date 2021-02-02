「罷瑤、刪Q」還不夠　藍加碼鎖定北部形象牌立委：有機會拉下

圖文／鏡週刊

隨著罷捷案進入倒數，台中在地團體1日發起「刪Q行動」，欲罷免基進黨立委陳柏惟；緊接著台北市議員羅智強也宣布，2日將正式成立罷免民進黨立委吳思瑤的「罷瑤」總部，讓罷免烽火遍地開花。本刊調查，無論罷捷案是否成功，國民黨都已打算另闢戰場，除全力衝刺反萊豬公投連署外，另一方面更將配合民間團體發動「割萊委」行動，將焦點全面轉移至萊豬議題。

藍營人士預告，隨著2月立委就職滿週年，不只會有「刪Q」「罷瑤」等割萊委行動，後續更將會一波接著一波，帶起政壇「骨牌效應」，不只鎖定萊委，戰線還會延續至明年九合一選舉。

發起「我＋1」罷免行動的國民黨革實院長、台北市議員羅智強向本刊表示，首波割萊委行動除了鎖定民進黨北市立委吳思瑤、中市基進黨立委陳柏惟外，還包括基市立委蔡適應，預計在農曆年後正式提案。

不僅如此，羅智強也透露，近日已與各地罷免團體密切接洽，並商討罷免對策及空陸戰分工；為因應各地政治生態不同，未來將由地方主導組織戰，他則配合空戰及論述，全力拉抬反萊豬、罷萊委的聲量。

藍營人士提到，基隆市選區傳統藍大於綠，是繼罷王案後，另一個有機會拉下綠委的選區；蔡適應雖在媒體上形象不錯，但支持萊豬進口百姓並「不適應」，目前已有地方團體正在積極醞釀罷免行動當中。

依照時程估算，罷免吳思瑤、陳柏惟及蔡適應的連署及送案時間，最遲在今年6月，即國民黨主席改選前1個月。藍營人士認為，在黨魁改選前夕有罷萊委行動，選後8月又有反萊豬公投，黨中央對外不斷開啟戰場，無疑就是為凝聚藍營支持者，屆時勢必會影響黨主席的選局氣氛。



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