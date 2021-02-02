「女神」家族基因太強！姐妹狂登表特版　街口老闆嫩妻身世曝

圖文／鏡週刊

街口支付董事長胡亦嘉，日前和女友莊郁琳求婚成功。本刊調查，胡亦嘉迎娶的新嫁娘莊郁琳是街口支付的員工，年齡比胡亦嘉小13歲，外貌標緻，曾屢次登上網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」表特版（美女版），還被封為女神。

莊郁琳外型亮麗，身材出眾，和姊姊莊郁玟曾多次被網友在國內知名網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」表特（Beauty，俊美美女版）版上張貼照片，兩姊妹是網路知名的公認美女，還曾被媒體報導。

莊郁琳和姐姐莊郁玟在2015年被學妹在表特板PO文，兩人引起網友騷動。學妹還在網路爆料，莊郁玟也是日本名校早稻田大學的畢業生，還被發現在全球知名的四大會計事務所資誠聯合會計師事務所工作。

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網友看到姊妹倆的照片大讚「優啊~ 氣質正妹」「這家族太強大啦！早稻田+UC還那麼漂亮！」「家世很好」「本人真的滿美的喲，充滿氣質」「感覺是有錢人家的千金啊~~」

相對胡家顯赫家世，出身於台中的莊郁琳家境殷實，父母親都相當低調，從小極力栽培兩姐妹，莊郁琳曾在香港加拿大國際學校念書，返台後，在台中就讀知名的私校華盛頓中學，爾後轉赴加拿大私校太平洋中學求學，大學則在美國就讀南加大經濟系。

「Linda在美國念南加大，和富邦蔡家第三代是老友，大董（蔡明忠）的兒子Douglas（蔡承道）也是南加大的校友，Linda姊妹也常和Douglas一同聚會，就連二董的兒子Chirs（蔡承儒）也和Linda姊妹是好友。」知情人士透露。



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