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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

無論罷捷成功與否，國民黨接下來將把戰場轉移到萊豬公投和割萊委。

圖文／鏡週刊

面對藍營發動割萊委行動，鎖定基進黨中市立委陳柏惟、民進黨北市立委吳思瑤、基市立委蔡適應等人發動罷免，綠營人士也嗆聲：「你割萊委，我們也可以罷免江啟臣！」

這位綠營人士透露，藍營持續採取報復性罷免手段，綠營支持者不會坐視，黨內已有不少討論，除了選區在台中市的國民黨主席江啟臣會是首選外，包括發動割萊委行動的台北市議員羅智強、身兼國民黨副祕書長的台南市議員謝龍介等指標人物都可能是鎖定目標。

江啟臣所屬的立委選區包括台中市豐原、石岡、新社、東勢、和平等5個行政區，雖然江啟臣去年以59.03％得票率順利連任，看似藍盤遠大於綠盤，但2020總統大選選票蔡英文得票率近5成6，顯示中間選民分裂性投票狀態明顯，因此綠營研判，若江領導國民黨無方，卻不斷報復罷免，在該區罷江成功並非不可能。

民間團體發起「刪Q行動」，1日正式宣布啟動罷免基進黨立委陳柏惟。（翻攝罷免陳柏惟行動聯盟）

羅智強所在的台北市大安、文山區雖是傳統深藍選區，但由於他是發起割萊委的指標人物，且綠營2020總統選票也與藍營不分軒輊，有一拚空間。至於謝龍介所在的台南市北區、中西區，都是深綠選區，綠營盤勢穩定超過6成，該人士評估若罷免謝，成功率非常高。


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