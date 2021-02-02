大學生返鄉了！拉下黃捷有3大難關　國民黨中央態度急降溫

圖文／鏡週刊

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，本刊調查，桃園市前議員王浩宇遭罷免後，藍營支持者雖相當振奮，但國民黨評估罷捷案恐不樂觀，成為黨中央對罷捷案態度較為低調的關鍵原因，因此定調無論投票結果如何，藍營都將另闢戰場。

「這次罷免案真的是非常大的難關，如果大家不出門投票的話，鳳山就會少一席進步派的議員。」高雄市議員黃捷罷免投票週六登場，有別於先前遭罷免的高雄前市長韓國瑜、桃園前市議員王浩宇，黃採正面對決策略，在1月30日的電視說明會呼籲支持者出門投下不同意票。

罷捷團體1月31日傍晚則再度號召千人走上街頭，沿路高喊「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」等口號，綿延近1公里的群眾及車隊，從鳳山行政中心出發繞行鳳山區，重現當年韓粉「貪食蛇」車隊，力拚同意能跨過罷免門檻的7萬2,892票。

同一天，國民黨主席江啟臣率黨籍立委及幹部南下高雄出席不分區立委聯合服務處揭牌儀式，強調罷捷由民間團體發動，國民黨會做該做的事，但江並未現身罷捷遊行，顯見黨中央對罷捷態度與王浩宇罷免案有所不同。

知情人士透露，黨中央對罷捷案較低調，主因是內部評估選情不樂觀，分別有3大難關，包括鳳山民眾對黃捷的「仇恨值」不高，選民結構也非藍大於綠，再加上寒假大學生已返鄉，勢必衝高不同意票，種種因素都不利於罷捷，因此，黨中央態度才急速降溫。

該人士提及，國民黨中央與立院黨團對罷捷都屬「鴿派」，認為同意罷免票若能高於不同意票，且維持一定領先差距即可，就算沒跨過門檻，也能避免衝擊後續反萊豬公投。但高雄藍營意見卻與黨中央不同，地方人士認為，總統蔡英文表態挺捷後，民進黨定調衝高不同意票，「既然已激化成藍綠對決，黨中央不該在此時退縮，若不同意票高過同意票，勢必打擊藍營士氣！」



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