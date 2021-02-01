買神明燈拜拜求保佑注意了　消保處檢測市售11件標示不符

▲不少人不分晝夜長期點亮神明燈，但常因電源線老化、線路壓迫等問題釀成火災。（示意圖／經濟部標準局提供）



記者許展溢／台北報導

消保處與標準局合作採樣市售15件市售「神明燈」，檢測查核結果在「品質項目」有1件不符合規定；「標示項目」有11件不符合規定；「重要零組件比對」有2件不符合規定，另有3件無原登錄資料可供比對。

消保處今（1日）表示，民眾會購買神明燈置於佛桌或神龕不分晝夜長期點亮，但常因電源線老化、線路壓迫等問題釀成火災。去年6至7月間在台北市、台中市及台南市等地共計購樣15件市售「神明燈」進行檢測查核。品質檢測部分由標準局進行關於「構造檢查」、「絕緣阻抗及耐電壓」、「溫升」、「耐熱與耐燃」、「耐濕」、「防電擊之保護」及「電磁干擾」項目檢測；標示查核部分則由標準局及經濟部中部辦公室(下稱經濟部中辦)分別依「商品檢驗法」及「商品標示法」等相關規定協助檢視。

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消保處指出，檢測結果14件符合規定，1件不符合規定。項次8品質檢測結果不符合規定，其不合格項目為「構造檢查」及「防電擊之保護」，並經查證屬逃避檢驗。裁罰依據，依商檢法第60條規定處新台幣25萬元以上250萬元以下罰鍰並通知報驗義務人限期回收或改正。

標示部分，一般標示4件符合規定，11件不符合規定。主要缺失為未依規定標示電器規格、報驗義務人資訊、未有使用說明等。一般標示裁罰依據依商檢法第59條規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。商品檢驗標識，涉及逃避檢驗者，除項次8外，其餘項次將依商檢法第60條規定，處20萬元以上200萬元以下罰鍰；商品檢驗標識錯誤者，依商檢法第59條規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

消保處提醒消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「神明燈」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚、是否附有中文使用說明書並依說明書使用；使用時並應注意放置於平坦、穩固之場所，避免貢香及其灰燼接觸神明燈及電線，也要避免重物以及桌腳（邊）壓到電源線，以免造成電源線短路發生危險。