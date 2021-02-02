孝兒辭工作返鄉顧89歲失能母　苦撐14年社福關懷淚盈眶

▲創世長期關懷新港植物人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

創世基金會與華山、人安策略聯盟，連續31年，於過年前辦理「寒士吃飽30」活動，受疫情影響，改採「送禮到家」。創世基金會長期關心嘉義縣新港鄉89歲林阿嬤，對於林阿嬤的兒子辭去工作返家照顧，不僅感到欽佩也更堅定該基金會協助他們的決心。

89歲的林阿嬤，14年前中風退化成植物人，由二兒子獨自照顧，母子二人住在新港鄉的三合院裡，客廳屋頂老舊失修，破了個大洞，創世多次欲協助連結資源修繕，林先生皆婉拒，希望將資源留給更需要的家庭。林阿嬤房間窄小，無法放置電動床，只能睡在木板床上，但經林先生細心照料，林阿嬤身體狀況相當穩定。今年改送禮到家，首次參加寒士尾牙活動的林先生表示：「謝謝創世基金會的協助，送來社會大眾的溫暖，讓媽媽可以平安過好年。」

▲林先生獨自照顧母親14年。（圖／記者翁伊森翻攝）

第31屆「寒士吃飽30」，今天開啟送禮到家行程，創世感謝各界支持，讓全台近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩，在過年前順利收到植愛年禮和祝福紅包；同時呼籲社會大眾365天不能間斷，持續關心植物人常年安養及到宅服務，讓愛細水長流，了解相關訊息，請上臉書粉絲專頁「創世基金會嘉義院」www.facebook.com/genesis.chiayi。愛心專線(05)232-0578。