訂婚當天慘遭「棄婚」！他被告知原因後傻眼：還有另一人

▲一名網友表示，朋友在訂婚當天才得知自己慘被「戴綠帽」。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

結婚前總要做好許多準備跟打算，然而若沒有很確定自己的心意，卻又答應另一半的婚約，恐怕就會衍生出許多問題，甚至傷害到彼此。日本一名網友就在網上分享自己朋友的經歷，表示朋友與交往多年的女友論及婚嫁，但他女友卻在訂婚當天告知「不結了」，還吐露了一個驚人秘密，讓他的朋友相當錯愕。

根據日本媒體《まいどなニュース》報導，一名網友表示自己與A先生是從高中就認識的朋友，2人一直保持著不錯的關係，有一天A先生告訴他將要與交往多年的女友結婚了，對方是一名與他個性很合的小學老師。由於A先生曾在高中時有過一段慘痛的愛情經歷，因此朋友們聽到這個消息都非常替他開心。

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▲A男的感情路始終不順，這次以為遇到真命天女。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO.COM）

不料半年後的某天晚上，這名網友卻接到A先生的電話，原以為是要告訴他關於婚禮的細節，想不到A先生開頭第一句就告訴他「實際上…我已經和夫婚妻分手了」，讓網友當場傻眼，A先生接著表示，自己與未婚妻訂婚後，未婚妻的行為舉止卻一直很反常，原以為只是婚前焦慮，直到要訂婚當天，他卻突然接到了未婚妻母親的電話。

未婚妻的媽媽在訂婚前2小時打電話告訴他，希望能將婚宴順延，並表示女兒在婚前突然崩潰，並且拒絕換裝，直呼要取消婚宴。突如其來的消息讓A先生非常困惑，決定直接到未婚妻家中瞭解原因。

到了未婚妻家中後，A先生便發現未婚妻哭腫了雙眼，接著告訴他，其實未婚妻有一名青梅竹馬，但高中畢業後2人就漸漸疏遠，直到最近才又開始聯絡，青梅竹馬也對她展開熱烈追求，對此，未婚妻陷入了掙扎，最後因實在放不下這名兒時玩伴，因此選擇與A先生終止婚約，並告訴他，「我無法就這樣結婚，因為比起A先生，我更喜歡他」。

▲女方最後選擇放棄婚約，與兒時的青梅竹馬在一起。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

A先生得知這樣的消息後，雖然難過但也試圖挽留，可惜未婚妻似乎已下定決心，最後女方家長支付了取消婚宴的相關費用，他也與未婚妻失去了聯繫。網友聽聞了A先生的遭遇後感到非常不捨，並安慰他還好這樣的狀況是在婚前遇到，最後這名網友也表示，A先生至今仍單身，但他希望下一次A先生能有個美好的愛經歷。