「台灣vs.緬甸」開戰誰贏？網曝「1關鍵」：國軍會被殲滅

▲緬甸擁有超豐富的「實戰」經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

緬甸軍方1日發動軍事政變，以迅雷不及掩耳之勢，逮捕了總統溫敏、國務資政翁山蘇姬等多名執政黨高層，震驚國際。就有一名網友好奇「台灣和緬甸的軍事差距」，如果一旦兩方開戰，在不考慮其他國家的介入下「台灣打的（得）贏緬甸嗎？」有內行人則直指關鍵在於「實戰」經驗。

緬甸政變消息一出震撼全球，緬甸軍方還宣布進入為期一年的緊急狀態，讓網友好奇台、緬兩方的軍事實力。一名網友昨（1）晚即在PTT「八卦板」以「台灣打得贏緬甸嗎？」為題發文指出，「假如不幸緬甸軍方抓住我們的人，國軍被迫主動出擊救人，在不考慮其它國家的介入下，國軍能打的贏並且救回人嗎？」

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貼文一出隨即掀起網友熱議，「打仗會輸，打掃會贏」、「台灣兵都沒人要當，還談什麼打仗」、「用嘴巴打的話會贏」、「真打起來不一定，但是打不起來也沒必要打」、「台灣好像沒有跨國救人的經驗？」、「我們說不定連菲律賓都打不贏…美國不介入情況下」。

但也有網友認為，台緬軍事實力應該是勢均力敵，唯一關鍵在於緬甸擁有超豐富的「實戰」經驗，「以客觀軍事實力應該是屌打，不過他們有實戰經驗」、「緬甸軍隊長期在打的，至少屠殺有用......台灣的軍隊，樣子貨?」、「可能連緬甸武裝部隊都打不過，人家有實戰經驗」、「歷史上這種長途奔襲，很少有成功例子」。

也有網友分析指出，如果照原PO設定的條件，國軍應該是進攻方，緬甸軍則是主場防守方，最後結果應該是國軍全被殲滅在緬甸森林，因為中南半島的森林，是全世界最恐怖的戰場，加上緬甸陸軍算是能打的，「事實上東南亞國家的陸軍都不會太雷，主要是戰鬥經驗都超級豐富，真的一對一單挑不會比陸上自衛隊差，當然你也可以叫空軍去進行炸射，但是你的設定目標是要救人，那還是得要陸軍或陸戰隊進去才可能完成。」