「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板！釣出一票妹：絕不穿

▲原PO懶得穿內衣出門，讓男友超不爽！（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「抱怨思想古板的男友！」一名女網友表示，日前出門買牛奶，想說路程很短，決定不穿內衣，接著套上寬鬆衣褲後就下樓。殊不知，男友得知後，不爽直呼「會有人盯著妳胸部看」，甚至還跟原PO鬧冷戰，文章貼出後，掀起兩派網友回應，一派直言「能脫掉，絕對不穿」；另一派卻安慰，「是因為他愛妳啊！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，某天早上想喝牛奶，而超商就在樓下，原PO認為買完就回家，「就懶得穿內衣了」，便隨興套上寬鬆棉T+棉褲就走出門。怎料，男友為了不穿內衣一事，鬧脾氣好幾天，讓原PO相當困惑，「有必要這麼不爽到現在？」

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原PO直言，儘管沒穿內衣，外觀也看不出來有激凸，然而男友氣憤指責「會有人盯著妳胸部看！」聞言，原PO還是難以理解，「到底思想要不要這麼保守？」「你以為每個人都跟你一樣，專門看別人胸部嗎？」

文章曝光後，底下引發女孩們簽到力挺，「能脫掉，絕對不穿」、「倒垃圾，夾個沙魚夾帶眼鏡，我也常沒穿，也是會被唸，你就不怕鄰居看到嗎？到底是誰會看」、「建議分手，沒肚量沒格局，在一起很累」、「我夏天在家都不穿，冬天也都沒穿就出門耶，內衣真的讓女性很不舒服」、「他自己綁一整天看看多不舒服」、「其實就跟男人永遠不懂月經來，女生會不舒服的意思一樣」。

▲女孩聲援，「解放酥胸超舒服」！（圖／翻攝爆怨2公社）

不過也有網友幫男友緩頰，「轉個念想就好了，他愛妳啦」、「他應該是覺得：我的東西幹嘛要分別人看」、「等妳那天碰到變態就懂了」、「在意妳才會這樣說，就像大部分男生不喜歡另一半出去穿太露，可是別人的布料越少越好」、「他擔心妳可能會被別人吃豆腐了啦」。

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