求男友「解基金」幫出學費！她遭拒絕怒轟8字　地圖砲讓網怒了

▲學費繳不出要男友解基金幫付，她遭拒飆罵：「男生總是一堆藉口。」（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她的男友明明就還有存款（基金），不料卻遲遲不肯幫忙她繳學費，氣得她大罵「那你不會解掉基金嗎，明明錢就夠還在裝」、「不想幫我就不想幫，藉口一堆」，最後更開地圖炮「男生總是一堆藉口」。文章分享後立刻引發網友熱議。

原PO在「爆怨2公社」分享與男友的對話截圖，可以看見她因為學費繳不出來，本來想要拜託男友先幫忙繳，不料被男友以活存只剩下217元拒絕，但她看了男友的帳戶後質疑「明明就還有49755元」，男友則解釋「真的只剩下217元，其他的錢都是基金無法使用。

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▲女網友與男友的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨2公社）

她聽了男友的解釋後更生氣了，接著痛罵男友「那你不會解掉基金嗎，明明錢就夠還在裝」、「不想幫我就說，藉口一堆」，甚至更威脅「一句話要不要幫我，基金解一解還是怎樣，自己好好想」。她最後在爆怨2公社也寫下「真的當我白痴在耍我，為什麼男生總是一堆藉口，我還寧願他直接拒絕我。」

文章分享後引發網友熱議，許多人震驚說「學費不夠就不要念啊，他欠妳的」、、「看到這文章火都上來了」、「快分手吧，妳男友有夠可憐」、「什麼時候連學費都變成男友該出的」、「別人的男朋友總是不會讓大家失望」、「刷新我的三觀了」、「男友是提款機的概念。」