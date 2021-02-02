台灣遲遲沒疫苗　孫大千：認清2個殘酷的事實

▲新冠疫苗。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中批評大國壟斷新冠肺炎的疫苗，隨後又傳出疫苗在農曆年後抵台，陳時中澄清消息不正確，只要確定有疫苗會跟大家報告。對於台灣遲遲沒疫苗，前立委孫大千認為，台灣人民應該認清楚兩個殘酷的事實。

孫大千2日在臉書表示，歐盟和世界衛生組織為了疫苗出口的問題槓上，短時間內，台灣恐怕指望不上歐洲的疫苗，另一方面，陳時中口中500萬劑疫苗採購的談判恐怕也破局，連原本謠傳在三月底可以有10萬劑疫苗進入台灣，供醫護人員施打，最後也被證明是空歡喜一場，顯然世界各國都忘記過去曾收過台灣多少救命口罩，民進黨拼命宣傳來自各國的感激，更是經不起考驗。

孫大千指出，民進黨政府以為人民得了集體失憶症？早在去年年中，陳時中就向國人宣示政府已積極採購疫苗，去年7月疾管署透過東洋和BNT針對3000萬劑的疫苗採購，早就完成供貨協議，內容包含交貨時程和購買單價，但在民進黨某派系介入後，這一切的努力都付諸東流。

孫大千認為，台灣人民應認清楚兩個殘酷的事實，第一、民進黨內的派系利益之爭，不但成事不足，更敗事有餘，還拖累人民；第二、去年轟轟烈烈上演的「Taiwan can help」，最後證明只是民進黨熱臉貼冷屁股的大內宣而已。