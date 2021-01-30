同處20分鐘就中鏢！案908陪媽媽看病和案889同診關鍵時間曝

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布國內新增4例本土確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中一人是染感源不明12樓住院患者案889院內接觸者（案908）確診，指揮中心指揮官陳時中表示，案908是案889就診同診間病患的陪病者，研判是在醫院與889接觸20分鐘時遭到感染，陳時中也公布這20分鐘曝露感染的時序。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中指出，案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

對於感染源不明的案889是如何傳染給案908，陳時中表示，那天案889在醫院裡待的時間是 9:47到10:46約一個鐘頭，案908是10點出頭待到10:23，再加上6分鐘領藥，時間上來講有可能在那接觸的20分鐘內感染，雖然診間不同有相當距離，不過後來案908去領藥的時候，他的媽媽就是原來案889的診間，不過他媽媽目前檢驗是陰性，因此懷疑是環境殘留病毒導致傳染，所以雖然對於環境已經再三消毒，不過還是將再針對環境做採檢並再次消毒。

陳時中進一步指出，案908於1月29日接觸者擴大檢驗中被發現，所以案908等於1月26日至29日都在居家隔離中，依照作業方式，他是無症狀染感者，等於採檢確定為發病日，前推兩天視為可傳染期，但這兩天已經居隔，相關家人仍會檢測，等檢測結果出來再跟各位報告。

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