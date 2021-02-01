因應春節「北捷拉長班距」　兒童新樂園、貓纜營運時間一次看





▲台北捷運將在春節期間調整班距。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為因應農曆春節，台北捷運公司1日宣布，2月10日起至2月16日，將視人潮情形彈性調整班距提供服務，並調整兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋冰上樂園、捷運北投會館暨逃生體驗營、捷運遺失物中心、捷運商品販售處、台北捷運商品館等春節營運情形。

關於春節期間台北捷運系統的營運情形，北捷表示，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線各主線平均班距約5至10分鐘，深夜時段平均班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距；而新北投及小碧潭支線全天班距約10至20分鐘。

文湖線與環狀線部分，北捷指出，文湖線平均班距約4至10分鐘，深夜時段平均班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距。環狀線全日平均班距約9至10分鐘，深夜時段平均班距約12至15分鐘，並視人潮情形彈性調整班距。

此外，台北捷運公司也提到，將開放旅客攜帶自行車搭乘捷運，除環狀線各車站、文湖線各車站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放自行車進出外，其他車站均開放自行車進出。

至於兒童新樂園、貓纜及捷運相關場館調整服務時間情形如下：

【兒童新樂園】

2月11日（除夕）：暫停營運。

2月10日、2月12日（初一）至16日（初五）：營運時間自上午9時至晚上8時。

【貓空纜車系統】

2月11日（除夕）：暫停營運。

2月10日、2月12日（初一)至15日（初四）：營運時間自上午8時30分至晚上10時。

2月16日（初五）：營運時間自上午8時30分至晚上9時。

【台北小巨蛋】

主場館

2月11日（除夕）：營運時間為上午9時至晚上6時。

2月10日、2月12日（初一）至16日（初五）：營運時間自上午9時至晚上10時。

冰上樂園

2月11日（除夕）：暫停營運。

2月10日、2月12日（初一）至16日（初五）：營運時間自上午9時至晚上9時。

【捷運北投會館】

除2月11日（除夕）至2月14日（初三）共4天暫停營運外，其餘日期均正常開放營運，營運時間自上午9時至晚上10時。

【捷運逃生體驗營】

除2月11日（除夕）至2月15日（初四）共5天暫停營運外，其餘日期均正常開放營運，營運時間自上午9時至下午5時。

【捷運遺失物中心】

除2月11日（除夕）至2月14日（初三）共4天暫停服務外，其餘日期均恢復正常服務時間（週二至週六，中午12時至晚上8時）。

【捷運商品販售處（中山站及忠孝復興站）】

除2月11日（除夕）暫停服務外，其餘日期均正開放營運，營運時間自中午12時至晚上7時。

【台北捷運商品處（台北車站）】

2月11日（除夕）：暫停營運。

2月12日（初一）至2月13日（初二）：營運時間自下午１時至晚上9時。

2月10日、2月14日（初三）至16日（初五）：營運時間自上午10時至晚上9時。

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