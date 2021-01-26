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SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷「無法提告」理由曝光

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲SWAG推出一系列捷運影片，背景與北捷相同，使台北捷運公司嚴正譴責業者。圖為台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG近日再度出招，推出「捷運系列」影片，整體場景跟台北捷運車廂幾乎一樣，使台北捷運公司25日晚間緊急發聲明譴責。捷警隊26日表示，由於SWAG沒有侵害商標權，也不是在公共場所中有妨害風化行為，所以只能譴責業者行為。

關於此次SWAG推出一系列捷運影片，都是在佈景打造的假車廂進行拍攝，從捷運月台開始，至內部車廂的構造、色調、椅子顏色，甚至到連到把手、扶手，都是完全一比一依照原景打造，連在行運時窗外的廣告看版都重現出來，細緻程度讓人驚艷。

不過，針對SWAG以擬真捷運車廂手法拍攝不雅影片，台北捷運公司25日晚間嚴正澄清，業者是以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行，強烈譴責業者以仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。

至於SWAG此行為有無觸法？捷警隊刑事組長葉錦洲26日受訪時表示，由於SWAG是在仿捷運車廂拍攝，沒有侵害到北捷LOGO，所以沒有侵害商標權的行為；另外由於是在攝影棚內，並非公共場所、在北捷場所中拍攝，所以也沒有在公共場所有妨害風化的行為，因此沒有罰則。

葉錦洲指出，加上SWAG網站是用會員制度，得要加入會員才能觀看，並不是每個人都能隨意點閱，所以也沒有任意散播猥褻相片、影片等行為，他們現在只能強烈宣導民眾不要被影片誤導，以及譴責業者的行為。

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