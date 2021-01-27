北捷工會幹部被爆「薪水小偷」年薪百萬免上班　北捷公司回應了！





▲台北捷運示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

針對前台北捷運工會理事長王裕文被爆出長期沒有工作業務，但打著理事長名號外出參與其他工會活動，隨後自認考績不佳還透過議員關說，最終多賺了10天考績獎金，遭北捷員工怒批「薪水小偷」。對此，台北捷運公司表示，北捷長期以來遵守工會法各項規定，針對工會事務皆予以尊重，但為求勞資和諧及作業周延，會徵詢勞動主管機關後再行協商。

關於王裕文被爆出，佔了北捷年薪破百萬的職缺卻免上班一事，台北捷運公司27日表示，本公司長期以來遵守工會法各項規定，針對工會事務皆予以尊重，為求勞資和諧及作業周延，除依北市府勞動局建議外，擬再向勞動部或勞動法令專家徵詢符合法令規定的建議後，再行協商。

台北捷運公司指出，王裕文於2016年擔任台北捷運企業工會上級工會台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，基於勞資和諧及對工會事務尊重，同意其全日駐兩個總工會辦理會務，差勤由上級兩會自主管理，年終考績則依公司規定辦理。

台北捷運公司表示，2020年11月20日台北捷運企業工會函知退出前述兩個總工會，但因王裕文於2總工會理事長任期尚未結束，有關其駐會條件疑義，已函請北市勞動局釋疑。

台北捷運公司提到，北市勞動局於2021年1月14日回函表示，依工會法第36條第1項「工會理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」王裕文雖已不具企業工會理事身分，仍為前上級工會理事長，仍有任期保障，至於工會幹部駐會時間，仍須透過勞資雙方協商。

台北捷運公司強調，為求勞資和諧及作業周延，除依北市府勞動局建議外，擬再向勞動部或勞動法令專家徵詢符合法令規定建議後，再與王裕文協商。

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