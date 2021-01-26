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跟上2021年流行新趨勢！　捷運站多樣化廣告報你知

▲2021年流行新趨勢有哪些？民眾只要走趟捷運站，就可透過多樣化廣告一手掌握最新資訊。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

2021新的一年到來，今年的流行新趨勢有哪些呢？只要走趟捷運站，就能從多樣化廣告中得到最新資訊，像是寒冷冬天，大家搶著備齊禦寒衣物，其中擁有多種穿法的外套最受民眾喜愛。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲搭上捷運忠孝復興站往文湖線的手扶梯，可以看到一整面超吸睛的廣告牆。（圖／記者謝盛帆攝）

民眾游先生分享，「我剛剛搭手扶梯一上來，就看到這麼大氣勢的ONE BOY廣告，讓我覺得很驚豔，而且我滿喜歡雨薇的。最近搭捷運常常看到ONE BOY的廣告，看到它主打機能性的外套，覺得很不錯，所以我也去買了一件，這外套外層防風又防雨，裡面內搭則十分保暖，我覺得現在天氣有時很熱、有時很冷，這樣一件外套能有多種穿法，滿不錯的」。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲vivo總經理特助隋璇。（圖／記者謝盛帆攝）

農曆過年也快到了，宣若力挺民眾打理自己變美麗，行頭配備也要準備好。vivo總經理特助隋璇表示，「vivo的X50 Pro，我們有自創的微雲台防手震影像系統，防震效果是一般OIS光學防手震的3倍，基本上使用者不必再擔心手抖問題，尤其在新年期間，大家去拍攝跑動的小朋友、毛小孩，或是在一些昏暗的場景裡面，都可以使用vivo X50 Pro拍出非常好的效果」。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲V.Friends氣囊支架。（圖／記者謝盛帆攝）

vivo總經理特助隋璇補充說明，「過年期間，我們有搭配五大電信推出特別的優惠方案，推薦有興趣的民眾可以去諮詢。另外我們也會搭贈V.Friends的一些周邊商品，像是可愛造型的氣囊支架，受到不少民眾喜愛」。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲今年跟著三菱電機的腳步，選擇最適合自己與家人的系列產品。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中國信託推出獨家英雄聯盟授權卡面。（圖／記者謝盛帆攝）

今年跟著三菱電機的腳步，選擇最適合自己與家人的系列產品，讓每天都像住在幸福裡。新年一卡到手超好用，中國信託獨家英雄聯盟授權卡面，讓五路英雄Carry你的生活，星展銀行也揪民眾一起支持環保永續，只要在指定日期前申辦新卡，就能享週五免費搭捷運。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲快車肉乾選用動感燈箱登廣告，一秒吸住民眾目光。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 一月北捷宣傳 。（圖／記者謝盛帆）

▲微風南京一整面大幅廣告牆超有氣勢。（圖／記者謝盛帆攝）

放假在家美食不能少，快車肉乾涮嘴的好滋味，讓人忍不住一口接一口！微風南京一整面大幅廣告牆，格蘭利威的純正雪利桶擄獲了許多饕客的心。還在煩惱過年送禮嗎？大黑松小倆口全新包裝給你滿滿喜氣。不論你想到什麼、需要什麼，只要手機按下foodpanda就能貼心幫你送達！

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Up直播公關經理吳旻峰。（圖／記者謝盛帆攝）

近期熱門平台可不能錯過，Up直播力挺所有人勇敢追夢！Up直播公關經理吳旻峰說：「我們主要想傳達的概念是希望大家可以勇敢追逐夢想，所以選擇在捷運站登廣告，因為這邊人流很多，曝光的機會更大。Up直播從一開始就成立網紅培訓班，我們一步一步教導主播們如何做直播，進而衍生出自己的才藝，比如說舞蹈課、音樂課或是烹飪課，我們會依照主播的需求開課，讓他們在未來有機會朝著某個領域的KOL前進」。

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼民眾只要走趟捷運站，就能一手掌握許多最新資訊。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 一月北捷宣傳 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

今年的超夯手遊也必須入手，趕快揪朋友一起到《忍者必須死》突破忍者極限，或是沉浸在以都市、科幻與末日主題為背景的《未來戰》，滿足玩家的遊戲癮。忙累了、玩累了，別忘了使用虎標適時體貼自己！2021年走趟捷運站，就能抓緊最新資訊，成為朋友圈中的最潮達人。

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