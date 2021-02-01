孝淵跨年見證台南防疫反應快！　上韓國黃金漁場節目稱對台防疫有信心

▲韓團少女時代成員孝淵，因到台南市跨年演唱，見證台灣防疫措施，日前她上韓國電視視台節目黃金漁場時，表示對台灣防疫能力信心滿滿。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎持續在全球各地危害，台灣也因部立桃園醫院群聚感染導致全台進入警戒狀態，雖然有人擔心台灣疫情會一發不可收拾，但韓團少女時代成員孝淵，因到台南市跨年演唱，日前她上韓國電視視台節目黃金漁場時，表示對台灣防疫能力信心滿滿。

孝淵對台南市只因台灣出現一個境外移入的變種病毒病例，就將跨年活動改為線上直播，印象深刻，孝淵稱讚台灣政府防疫反應快速，黃金漁場更在螢幕上標示台灣是「新冠肺炎防疫模範國」。

台南市政府新聞處表示，台南市政府去年歲末舉辦跨年活動時，邀請到韓團少女時代孝淵來台南市政府前廣場演唱，孝淵依台灣的防疫規定，提前14天來台並居家檢疫，台灣許多孝淵粉絲獲悉相當興奮，不少粉絲甚至從北部南下台南市，而且在表演前幾天就準備帳棚在現場排隊，但一直到表演前夕，因北部出現一例傳播力極強的變種新冠肺炎境外移入案例，擔任台南市防疫指揮官的市長黃偉哲，馬上指示將演唱會改為線上，孝淵才上場演出面對空無一人的活動場地。

韓團少女時代成員孝淵，最近她與姜珠恩、金所妍等人上韓國的黃金漁場談話節目，她提到來台見證了台南市防疫的反應速度，她說台灣新冠肺炎的病例相當少，跨年前夕，受邀到台南市演出，一直到活動當天早上，因為有一個境外移入的變種病毒病例，台南市政府馬上決定將當晚的跨年活動改為線上演出，這場活動原本預估會吸引10萬人，最後變成空無一人，但她還是進行了DJ與歌曲的表演。

這個韓國的談話性節目，現場其他的來賓也都提到台灣的病例非常少，節目螢幕上更標出台灣是「新冠肺炎防疫模範國」的字樣，來賓對台灣的印象都是防疫工作做的非常好，大家都稱讚台灣政府的反應相當快。

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