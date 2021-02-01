台南海巡過年前連3天威力掃蕩　確保岸海國門安全

▲海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊、偵防分署北門查緝隊及台南查緝隊等4處單位，一連三天夜間實施春節擴大威力掃蕩任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護台南及高雄轄區海岸治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊、偵防分署北門查緝隊及台南查緝隊等4處單位，1月29日、31日夜間針對岸際實施春節前擴大威力掃蕩任務，並提升進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署維護岸海治安決心。





第六巡防區指揮部在農曆春節前夕連續3日，動員共計1艇13車9機68員，置重點於轄區內易犯罪死角進行查察，除由第四海巡隊強化海域可疑目標巡查辨識，另分別由第11岸巡隊轄屬將軍、北堤、安平、興達及蚵子寮5個責任區針對轄內突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等地點實施巡查，並同步提升港口安全檢查能量，以防範不法份子伺機從事非法行為，並持續防杜非洲豬瘟疫情趁隙入境，以保障人民生命財產安全，本次擴大威力掃蕩任務共計盤查7船、巡查漁港12處、雷達盲區13處、重要岸際22處，有效遏止不法情事肇生。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署每位同仁均戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，這次威力掃蕩採勤務部署與預防嚇阻並重方式，達淨化海域、岸際治安目標，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神全力投入救援，竭誠為民眾服務。

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