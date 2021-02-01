台南市長黃偉哲慰問工務局第一線人員　頒贈春節紅包揪甘心

▲台南市長黃偉哲感，感謝台南市工務局第一線人員，無怨無悔地付出及堅守崗位的辛勞，慰問致謝並發送紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「你們辛苦了，謝謝！」，台南市長黃偉哲有感台南市工務局第一線人員無怨無悔的付出及堅守崗位的辛勞，慰問致謝並發送紅包，這份心意讓員工大家「揪甘心」！

台南市長黃偉哲1日上午由工務局長蘇金安局長陪同，特別於春節前夕前往工務局北門辦公處，慰勉第一線人員，感謝大家一年來辛勞奉獻，服務大眾，讓台南市民過個安心的好年。

工務局表示，位於北區之北門辦公處，原為台南市立第一幼稚園北門分園，民國20121年8月1日北門分園配合幼托整合併入大光國小後，原有校舍空間閒置，加上都市計畫劃定為公園用地，範圍約0.43公頃左右，工務局也因辦公空間不足，將原址建物善加利用，稍作整修後，第一工務大隊於2014年進駐，達到活化空間之運用。

另外，第一大隊負責生產瀝青、維護道路及公園、植栽的編制人員共129員。管理維護道路長度約1130公里；還負責維護78個大型公園總面積約239.17公頃，及原六區38000多株行道樹維護；同時也加入人氣非常旺的河樂廣場之清潔消毒及安全維護工作，及其他隨時支援工作。在人力有限情形下，基層人員終年戮力穿梭忙碌於道路修補、整理公園及行道樹環境，服務大眾，以期能提供臺南市民安全、舒適的生活環境。

黃偉哲市長有感於除夕在即，家家戶戶忙著準備除舊佈新及圍爐過新年，但第一線同仁仍頂著寒風辛勤值班，堅守工作崗位努力奉獻，讓市民能安心度過安全快樂的春節假期，實在令人感佩，特別代表全體市民向他們致意。

工務局表示，加強春節期間服務大眾，民眾除了可以透過1999市民專線反映外，道路養護及公園維護等問題亦可透過該局24小時道路修補通報專線06-215-5555，專人為您服務說明。

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