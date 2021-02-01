春節前夕黃偉哲帶隊視察大賣場　親向民眾宣導遵守防疫規定

▲台南市長黃偉哲率經發局等人，至家樂福仁德店視察賣場防疫工作，並向民眾宣導戴口罩、勤洗手與保持安全社交距離等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情持續嚴峻，因應春節採買年貨的消費熱潮，台南市長黃偉哲率經發局等人，1日上午至家樂福仁德店視察賣場防疫工作，並向民眾宣導戴口罩、勤洗手與保持安全社交距離等防疫措施，台南市議員郭鴻儀也到場關心。





台南市長黃偉哲表示，年節快要到了，加上年貨大街已經停辦或管制，所以湧入大賣場來採辦年貨的人潮可能會增加，而大賣場很多是屬於密閉式的，南市府一定要求賣場業者把防疫工作做好，像家樂福做了很多措施，包括出入口專人量測體溫與自動噴灑酒精、全面停止試吃、提供消費者衛生手套、美食區架設隔板及佈置隔簾或遮罩避免生鮮食物、夾子、餐盤暴露等，期盼大家齊心協力嚴格做好防疫工作，就能夠度過快樂安全又健康的好年。





防疫視同作戰，黃偉哲感謝家樂福配合政府各項防疫措施，提供消費者一個安全的購物環境，並請大家務必遵守中央流行疫情指揮中心的規定，如果市府有查獲未遵守防疫規定者，將移請衛生局依「傳染病防治法」第37條第1項第6款規定裁罰新台幣3000元以上1萬5000以下罰緩。





台南市經發局表示，在去年疫情開始之際，該局第一時間即偕同衛生局等局處辦理防疫宣導並積極前往稽查特定行業、大賣場、百貨公司及觀光工廠等場所，並要求業者務必善盡宣導民眾戴口罩的責任，也會在現場稽查民眾戴口罩情形，呼籲民眾不可心存僥倖任意脫下口罩，南市府會增加稽查頻率，確實要求大眾遵守防疫規定。





黃偉哲表示，衛生局及經發局陸續會前往稽查業者是否落實防疫工作，違規者會公布在網站上並依法裁處，過年期間來南來北往的旅客很多，更有許多北部工作或就學的市民朋友紛紛返鄉，所以希望大家都能夠做好防疫，自然就能快快樂樂地返鄉，平平安安地回到學校或工作崗位上。

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