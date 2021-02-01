他搭車「狂頂」高中妹…被逮喊：身高180cm碰不到！法官實測秒打臉

▲女高中生搭公車遭陌生男子用胯下貼近腰部、臀部。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台南報導

25歲男碩士阿俊（化名）2019年10月31日下午5時許，分別於嘉義市文化路、垂楊路口的BRT公車月台及公車上，二度以胯下碰觸17歲女高中生小花（化名）的臀部、腰部，騷擾得逞。一審嘉義地院依法將阿俊判刑5月，案經上訴二審，阿俊仍否認犯行，辯稱以其身高180公分來看，無法碰到身高160公分以下的小花腰、臀部，不過台南高分院當庭直接測量打臉阿俊說法，最終維持原判，另以阿俊認罪致歉為由，宣告緩刑2年，全案定讞。

判決指出，事發當時阿俊於公車月台候車時，趁小花等車、疏於防備之際，整個人身體上前碰觸小花的臀部、腰部，隨後小花發現有異狀，將身體向右側挪動，阿俊才將身體站直，未繼續緊靠。孰料，阿俊見公車進站停妥、小花上車後，竟一路跟隨小花，並趁機再以同樣方式碰觸小花臀部、腰部，二度騷擾得逞。直到小花報警處理，全案因此曝光。

一審期間，小花提到，起初以為阿俊是不小心的，沒想到第2次於公車上時，她側身站在走道上，原以為以一般人走過去，是不可能會碰觸到她的臀部、腰部，但她的身體卻有大面積範圍受到碰撞，因此認為阿俊是故意碰她，惟當下沒辦法確認阿俊是以哪個部位碰觸到，僅知道是肉體有接觸到，以站的位置來判斷應是「阿俊的胯下」。

阿俊否認犯行，辯稱當時不知道自己與小花搭乘同班公車，也沒看到小花在公車上。阿俊辯護人則稱，根據監視器畫面，無法看出騷擾行徑，阿俊與小花有相當距離，且小花回頭查看時，阿俊面無表情，縱使阿俊有騷擾，也欠缺主觀犯意。

不過，嘉義地院勘驗相關事證後，不採信阿俊說詞，並考量阿俊矢口否認犯行，兩造尚未達成和解，依成年人故意對少年意圖性騷擾罪，將阿俊判刑5月，得易科罰金15萬。

案經上訴二審，阿俊仍否認犯行，辯稱自己身高有180公分，小花身高不到160公分，依小花敘述來看，他應該要蹲下才會碰到小花的腰部、臀部，但從公車畫面上，並沒有這樣的動作，至於他於車上來回走動、東張西望，只是想看看有無做過站，與性騷擾犯行均無任何因果關係。

然而，台南高分院審理時，直接請身高155公分的法院助理站在183公分（有穿鞋）的阿俊身旁比對，結果阿俊站立時的胯下、大腿部位，無須蹲下即可碰到助理的腰部、臀部，當場打臉阿俊說法。事後，阿俊坦承犯行，與小花達成和解，當庭致歉，而小花家長也表明願意原諒阿俊，因此台南高分院嬸審酌一切情狀後，除了維持一審原判，另宣告阿俊緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，全案定讞。

【更多新聞】

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！ 明上午將到高市府抗議

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質



桃園爆第二間院內感染！「平鎮居檢男」深夜趴趴走 警將開罰