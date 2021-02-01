陽大交大兩校合併　國立陽明交通大學附設醫院正式啟航

▲▼國立陽明交通大學附設醫院，1日正式啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

陽明大學及交通大學1日正式合併，位於宜蘭校區的附設醫院陽大醫院也在1日更換新的醫院招牌，點亮「交通」二字，以「國立陽明交通大學附設醫院」正式啟航，未來將以二校生物醫療及資訊科技所奠基的學術研究能量，揭起創新智慧醫療的世代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽大醫院院長楊純豪表示，創於1975年的陽明大學與1958年在台復校的交通大學，各自有其歷史背景與創校使命，以生醫研究為主的陽明及以電子通訊研究為主的交大各有專精之研究領域，因研究優勢強項及學科領域互補性極高，跨領域合作已邁向國際，也培養我國許多醫療、公衛、生物科技、資訊、管理等優秀人才。

楊純豪認為，陽大醫院已是繼台大醫院、成大醫院後成為全國唯三的國大立大學附設醫院，秉承教學、研究、服務的責任，且正在籌建中的蘭陽院區二期醫療大樓擴建的目標是以結合產官學能量，為生技產業奠基；接軌國際潮流趨勢，建構陽大醫院成為一個「創新科技智慧醫療」的醫院，也將是台灣的典範。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►網瘋傳案908曾到宜蘭玩 衛生局急澄清：與事實不符

►只要跟妳睡一晚！美髮妹賞金3萬找黑柴 慘遭噁男「電愛」氣爆

►居檢外出罰10萬只繳1期 查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

►Tiffany愛心手鍊現省5900元！超經典設計 情人節用小藍盒擄獲她的心