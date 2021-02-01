本名諧音「死亡」不好聽　OL借錢簽別名挨告詐欺

▲OL擔心名字諧音不好聽，臨時決定在本票上簽別名結果挨告詐欺。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名李姓女子跟人借錢後簽本票，因為覺得自己的名字諧音跟台語「死亡」太接近，怕觸人家霉頭，自己改簽其他名字，結果被對方發現是假名，挨告偽造有價證券、詐欺等罪。台北地檢署調查，李女在本票上提供的身分證字號是正確的，且也確實有還款紀錄，事後又與對方調解成功，採信李女的解釋，認為她沒有詐欺犯意，處分不起訴。

檢方調查，李女是在2016年間，向陳姓男子借了100萬元，後來因為沒有依約還款，2017年間李女同意簽本票給陳男，當作延長債債務的證明，因為李女仍然沒有按時還款，陳男拿著本票到法院聲請裁定，才發現本票上的身分證字號和人名不一樣，控告李女涉嫌詐欺。

李女到案強調沒有要騙陳男的意思，因為她自己的本名，很接近台語發音的「死亡」，簽本票當天，她又趕著去上班，所以沒解釋就簽了先前1位師父幫她取的別名，但是她在本票留下的身分證字號是真的，法院也才能查出她的身分。

檢察官調查，李女借款百萬之後，過去其實也有陸續還款31萬8千5百元，全案偵查期間，李女也和陳男協調再付45萬元和解，因此採信李女擔心觸霉頭而改簽別名的解釋，並非一開始就想躲債詐騙，處分不起訴。

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