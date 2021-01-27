台南最美的風景　暖心飲料業者送愛給醫護加油打氣！

▲暖心飲料業者「小良田茶飲」，27日業者免費外送150杯店內招牌飲料給第一線的抗疫英雄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃與市議員陳怡珍，接到暖心飲料業者「小良田茶飲」，想送愛到台南市郭綜合醫院給醫護加油打氣！隨即與永康青年商會侯廷憲會長及柯奕安理事從中協助聯繫，27日業者免費外送150杯店內招牌飲料到郭綜合醫院，給第一線的抗疫英雄。

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業者在杯上貼滿許多打氣的暖心字條，如「感謝醫護挺台灣！我們挺你！」、「抗疫英雄，您辛苦了！」等等，由郭綜合醫院公關室高專蘇悅中及護理部督導吳淑芳代表接下，讓收到的醫護人員感到好窩心。



飲料業者「小良田茶飲」老闆張順賢及周禹霖指出，最近部立桃園醫院發生群聚感染事件，導致醫護人員壓力爆棚、情緒低落。其實自從疫情發生以來，已經過了一年多，這段期間都是由這些第一線的醫護人員默默地守護我們，才能讓台灣維持抗疫有成的典範。因此，決定不計成本送上150杯招牌飲料，內含青茶、紅烏龍茶、泰式奶茶等各50杯，希望給醫護人員加油打氣，給他們堅持下去的動力。

台南市議員陳怡珍表示，業者有如此善心讓她很感動！堪稱是台南最美的風景。其實全台灣都還籠罩在疫情的陰影下，這1年大家都不好過，尤其醫護人員更是繃緊神經，就怕造成疫情破口。希望今天飲料業者的暖心之舉能拋磚引玉，在風聲鶴唳的抗疫風氣中，為社會帶來互相扶助的同袍之情。

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