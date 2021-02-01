台南安南區民宅傳火警 　防火巷雜物起火延燒幸人員及時脫困

▲台南市安南區同安路80巷31弄內民宅後方防火巷起火，並波及延燒民1樓，台南市消防局報出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區同安路80巷31弄內民宅，1日清晨傳出火警，1樓後方防火巷起火，並波及延燒民1樓，台南市消防局報出動大批消防人車前往搶救，消防人員接駁水帶射水搶救下，火勢約20分鐘內撲滅，起火的是民宅後方防火巷，幸無人員受困受傷，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於1日清晨6時21分許據報，安南區同安路80巷31弄內有棟4樓建物1樓有起火，119馬上出動安南等分隊19車45人前往搶救。

消防人員到場發現有冒出大量濃煙及火舌竄出，民宅後方防火巷雜物起火燃燒至其中一戶屋內、馬上接駁水帶出水搶救。

消防人員一方面滅火，一方面同步派員搜救，經查該4樓RC建物內的人員皆已撤出，在消防人員搶救下，火勢於清晨6時38分火勢撲滅、搜索各房間確定屋內無人受困受傷。經初步查，現場燃燒廢棄物面積約2平方公尺，無財物損失，初步起火原因無法判斷，目前起火原因及財物損失由消防局調查中，因民宅無安裝住警器，消防人員並向屋主宣導加裝以強化消防安全。



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