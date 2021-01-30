外送員「偷吃客人鹹酥雞」！1小時後又來接單　老闆傻眼：太香了

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名外送員29日晚間8點半到西門町某鹹酥雞店取餐時，覺得顧客的餐點太香了，當場忍不住偷吃。其他外送員見狀傻眼，立刻錄影蒐證，並告知店家，怎料1小時後，同一名偷吃外送員又接到同間店訂單，讓店家不得不無奈拒絕。

畫面中可見，偷吃外送員取了兩份125元的餐點，卻將手伸進紙袋內，嘴巴不停咀嚼，似乎吃得津津有味，但車上不見平台業者規定的保溫袋，唯獨手機螢幕上的外送App仍顯示著「送單中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲外送員將手伸到袋子內，偷吃客人的鹹酥雞。（圖／東森新聞）

目擊的李姓外送員透露，「他拿了餐之後，並沒有馬上離開現場去送餐，而是伸手進去夾客人的餐點。真的是老鼠屎，說真的，像我大概已經跑了1萬6000多趟了吧，我也從來不會去做那種事情。」

其他外送員看不下去，將畫面拍下來交給店家。老闆得知後，立刻向外送平台反映，重新製作餐點，怎料過了1小時，竟又是偷吃外送員來接單，因此老闆當即拒絕，才讓平台另外換人送單。

▲老闆重新製作餐點，結果又是同一名外送員來接單。（圖／東森新聞）

老闆說，當下2筆的訂單都退費給客人，並跟客人說明狀況，「我覺得應該是太好吃了，（外送員）才受不了，他第二次來取餐的時候，我立刻聯絡客服，然後這兩筆單，客服就幫我轉交給其他外送員。」

老闆表示，為了防止類似事件再次發生，目前外包裝紙袋已不再使用釘書針，而是增加「防止偷吃貼紙」，之後店內會全面換一個新的包裝。

對此，平台業者回應，目前已將餐點全額退費，也勸導該名外送員，後續若調查屬實，不排除停權處理。

▼老闆先採用防偷吃貼紙，後續將改良外送包裝。（圖／東森新聞）