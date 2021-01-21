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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

石木欽案後續　法務部：重新詳查，沒有上限，沒有底線

▲▼立法院司法法制委員會 法務部長蔡清祥 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／廉政署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後，日前公布20名檢調高層涉案，並將調查報告送交監察院，但卻被監察院退件。對此，法務部21日凌晨發出聲明，強調「重新詳查，沒有上限，沒有底線」、「不問次數情節，全部清查、訪談，釐清事實，並會在最短時間內完成調查報告」。

對於石木欽案後續調查，法務部18日公布調查結果，公布20名檢調高層曾與富商翁茂鍾有不當接觸，包括北檢檢察長周章欽、前調查局長張濟平、前法務部參事羅榮乾等人均在內，但報告送監察院後，監察院在20日退件。法務部長蔡清祥聽聞退件後回應，「有需要補充的地方，我們會來檢討、補充。」

而在司法院長許宗力20日晚間發布公開聲明，宣示「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」後，法務部也在21日凌晨近1點左右，發布聲明，強調將「重新詳查，沒有上限，沒有底線」。

以下為法務部聲明全文：

重新詳查，沒有上限，沒有底線

本部對於翁茂鍾案涉及檢調人員部分，前已依限完成行政調查報告，陳報行政院函覆監察院，並已於昨（19）日立即就調查結論所述，與案件相關之四件案件，責令臺高檢署即刻發交相關地檢署重啟調查，依法偵辦；涉案檢調人員部分，也請臺高檢署發交各相關地檢署依權責進行職務監督及由調查局進行行政議處。

對於今日監察院對外表示調查局之調查結果有需要補充及再行調查之處，本部將要求調查局務必就監察院所指各情，再次深入查明，並儘速回覆。

至於本部調查報告之5次標準，係遵照監察院就石木欽乙案所做調查意見中之「註8」要求而定，就與翁茂鍾案件無關者，是否有不當接觸往來，所做清查，俾以回復監察院。若與翁茂鍾案件相關者，不問次數多寡，一律重啟司法調查及移送檢察機關偵辦。

此外，本部也已啟動政風系統，持續清查相關涉案檢調人員，並提供檢舉窗口，以展現本部辦到底的決心，對於外界這段期間提出的許多建議，均以正面積極的態度，予以回應，因此本部在此宣示，本部將就與翁茂鍾有接觸的檢調人員，不問次數情節，全部清查、訪談，釐清事實，並會在最短時間內完成調查報告，陳送行政院轉送監察院；另對於涉及懲處事項者，並將送請檢審會審議或調查局考績會議處 。

法務部有決心也有責任重塑清廉的司法形象，也願意以身作則，帶領全體檢調人員自省與檢討，讓我們一起努力，再一次贏得人民對司法的信賴！

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