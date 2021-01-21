司法院長許宗力公開信：展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為

▲司法院長許宗力。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，調查20名現職、退休法官，並將其中7人送監察院議處，但外界仍不滿意，提出許多質疑。司法院長許宗力因此發布聲明，強調將「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」、「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」將在3個月內完成調查報告。

司法院在18日公布石木欽案後續的調查報告，總計調查20名現職、退休法官，包含優遇大法官蔡清遊、最高法院前院長林奇福等人，均有違失情節。其中包含林奇福在內的7名法官，在受理當事人案件時，還與當事人有不當飲宴、收禮等行為，或是過於頻繁不當接觸，因此司法院決定將這7人全送監察院議處。但外界仍不滿意，質疑司法院仍有包庇。

司法院長許宗力於20日晚間發布公開聲明，強調「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」。除了承諾要全面調查以外，也說「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」，並在3個月內完成調查報告。

以下為許宗力聲明全文：

展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為—司法院院長公開聲明

司法院於本周一公布「本院所屬法官違失行為行政調查」之調查結果，認為有20名現職或曾任職法官者，其違失行為有移付司法懲戒或職務監督之必要。雖然這些不當的行為多發生在十、二十餘年前，但仍然嚴重傷害了人民對司法的信賴，以及對司法公正性的期待，身為司法的大家長，我深感痛心與遺憾。

這幾天以來，社會也對本院提出的調查名單、判斷標準有不少指教，我們十分重視各界的意見，也會持續自我檢討。我深知，這些批評無非是希望鞭策司法用最嚴謹的態度，來面對以往犯下的錯誤。而打造一個願意反省、勇於負責的司法，是我推動司法改革的重要目標，因為司法的清廉公正，正是民眾願意認同、信任司法的根基所在。

因此，本院在聽取各界的批評指教後，為了更加表明我們嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心，我在此宣示：

一、本院將依現有卷證資料，全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官。經初步清查，目前尚待調查者，其中絕大多數皆已離、退職。

二、本院將於三個月內完成調查報告，並送交監察院及本院人事審議委員會。

三、經本院人事審議委員會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督之必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布其名單。

最後，我也想要向全體國人說明，相較於過往的司法風紀陋習，隨著民主法治的確立與深化，現在的司法已有所不同，請大家對現在司法人員的公正廉明，保有信心。為了讓現職法官每日兢兢業業、戮力從公的努力，不被恣意抹殺，我會以最嚴正的態度，完成最周全的調查，藉此維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

許宗力