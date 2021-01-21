　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法院長許宗力公開信：展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為

▲▼司法院長許宗力。（圖／記者湯興漢攝）

▲司法院長許宗力。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，調查20名現職、退休法官，並將其中7人送監察院議處，但外界仍不滿意，提出許多質疑。司法院長許宗力因此發布聲明，強調將「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」、「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」將在3個月內完成調查報告。

司法院在18日公布石木欽案後續的調查報告，總計調查20名現職、退休法官，包含優遇大法官蔡清遊、最高法院前院長林奇福等人，均有違失情節。其中包含林奇福在內的7名法官，在受理當事人案件時，還與當事人有不當飲宴、收禮等行為，或是過於頻繁不當接觸，因此司法院決定將這7人全送監察院議處。但外界仍不滿意，質疑司法院仍有包庇。

司法院長許宗力於20日晚間發布公開聲明，強調「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」。除了承諾要全面調查以外，也說「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」，並在3個月內完成調查報告。

以下為許宗力聲明全文：

展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為—司法院院長公開聲明

司法院於本周一公布「本院所屬法官違失行為行政調查」之調查結果，認為有20名現職或曾任職法官者，其違失行為有移付司法懲戒或職務監督之必要。雖然這些不當的行為多發生在十、二十餘年前，但仍然嚴重傷害了人民對司法的信賴，以及對司法公正性的期待，身為司法的大家長，我深感痛心與遺憾。

這幾天以來，社會也對本院提出的調查名單、判斷標準有不少指教，我們十分重視各界的意見，也會持續自我檢討。我深知，這些批評無非是希望鞭策司法用最嚴謹的態度，來面對以往犯下的錯誤。而打造一個願意反省、勇於負責的司法，是我推動司法改革的重要目標，因為司法的清廉公正，正是民眾願意認同、信任司法的根基所在。

因此，本院在聽取各界的批評指教後，為了更加表明我們嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心，我在此宣示：

一、本院將依現有卷證資料，全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官。經初步清查，目前尚待調查者，其中絕大多數皆已離、退職。

二、本院將於三個月內完成調查報告，並送交監察院及本院人事審議委員會

三、經本院人事審議委員會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督之必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布其名單。

最後，我也想要向全體國人說明，相較於過往的司法風紀陋習，隨著民主法治的確立與深化，現在的司法已有所不同，請大家對現在司法人員的公正廉明，保有信心。為了讓現職法官每日兢兢業業、戮力從公的努力，不被恣意抹殺，我會以最嚴正的態度，完成最周全的調查，藉此維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

許宗力

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

石木欽案後續　法務部：重新詳查，沒有上限，沒有底線

司法院長許宗力公開信：展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

石木欽案後續　法務部：重新詳查，沒有上限，沒有底線

司法院長許宗力公開信：展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為

王子復仇成功！王子維直落二上週亞軍香港一哥　挺進泰羽賽8強

防疫旅館「短租房」上線！每房一晚最高3000元　獎助要點出爐

「避桃禁令」台南市不跟進！　黃偉哲：大家「同島一命」做好防疫

台積電勁揚4.5%！台股漲逾400點　站穩萬六大關

爽領「8月年終+數萬元紅包」！科技男嗨喊「好爽」...網稱別羨：用肝換來

抗寒宅首選一種座向！不幸選到「迎風宅」　開窗、裝潢都能避

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

投20萬做網拍！幾個月下來「只賺3～5千元」　他狂嘆1現象：累了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

屈中恆Vicky見面就吵架　一碗魷魚羹挽救婚姻

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

法律熱門新聞

張文傑／冒名應訊，罪應加幾條？

許宗力：全面調查嚴格檢視法官違失行為

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

性侵友人國中女兒　判刑定讞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

給說法／法官、檢察官工作大不同

告訴6月期限　法界：過了就GG

玩新娘遊戲　渣男猥褻幼女遭判刑

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

5男關一起　牢房竟變炮房

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

更多熱門

相關新聞

花蓮空軍班長　趁醉性侵同志女兵

花蓮空軍班長　趁醉性侵同志女兵

花蓮空軍第5戰術混合聯隊爆發性侵醜聞。在聯隊搜尋到失事戰鬥機黑盒子時，陳姓上士班長以慶功為名，邀女兵漫漫（化名）飲酒，最後更趁女兵喝醉時，性侵得逞。漫漫在法庭上坦承自己是同志，被性侵後罹患壓力創傷症候群，心情更是低落。最高法院審理後，將陳男判刑3年8月定讞。

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判1年8月

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判1年8月

法務部午夜聲明「石木欽案」重查：全面清查違失檢調人員

法務部午夜聲明「石木欽案」重查：全面清查違失檢調人員

石木欽案》蔡英文司改被打耳光

石木欽案》蔡英文司改被打耳光

監察院退件石木欽案！調查局3點聲明

監察院退件石木欽案！調查局3點聲明

關鍵字：

法律人權司法改革司改法官石木欽飲宴首長監督監察委員法官

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

郭書瑤流產痛哭！

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面