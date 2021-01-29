涉不當飲宴往來　前最高法院院長林奇福等6人送彈劾

▲司法院人事審議委員會決議將前最高法院院長林奇福等6法官，送監察院彈劾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院日前公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，並決議將前最高法院院長林奇福在內的7名法官，提交「人事審議委員會」議處。人審會28日最後決定，將林奇福等6名法官送監察院彈劾，另外還追回林奇福、林金村2人的司法獎章及獎勵金。

司法院日前公布本案調查結果，經訪談20名退休、現任法官後，司法院認為林奇福以及前台南地方法院法官蘇義洲、前最高法院庭長吳雄銘、前台南高分院法官曾平杉、陳義仲，以及高院前庭長林金村等7人，因違失情節重大，有司法懲戒必要，因此將提報人審會審議，決議是否送監察院議處。

人審會於28日開會，經過7個小時的審議後，最後決定將林奇福等6人送監察院彈劾，至於前最高法院庭長吳雄銘，人審會認為事證不明確，決議不送懲戒。

此外，司法院也一併將林奇福、吳雄銘、林金村以及優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴、前高院庭長尤豐彥等6名法官，所獲得一等司法獎章及獎勵金的部分，一併送交人審會審議，打算破天荒的追繳獎章、獎金。

人審會對此，也決議收回林奇福、林金村2人的一等司法獎章及獎勵金。另外蔡清遊、謝家鶴、尤豐彥收回獎章部分，人審會認為須等其他涉及違失行為法官之全面調查後併同審議，均先予撤回。至於吳雄銘部分，人審會認為查無實證，無須追繳收回。