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軍官小王偷吃人妻驚見綠帽夫帶隊抓姦！3樓跳下仍須賠償

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲軍官偷吃人妻遭抓姦，竟從三樓跳下。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

軍中日前發生一起不倫案件，同為軍人的柯姓男子與王姓妻子，妻子與隊上同事林姓軍官不倫，柯男2019年6月間趁著2人到旅館時，帶徵信社人員打算破門抓姦，但林姓軍官從房門的貓眼上看到柯男，情急之下，竟冒著大雨，從3樓外的招牌燈箱跳下，但仍被1樓員警逮到，帶回採證。高院審理後，判決不倫2人須賠償15萬元確定。

判決指出，柯姓男子與王姓妻子於2013年初結婚，婚後育有一女，但妻子自2018年7月初起，一再要求離婚，甚至簽妥離婚協議書要求柯男簽名用印，不願再同居一室。妻子也從2019年3月起，要求柯男須外宿於營區，不得住在家中。柯男懷疑妻子有染，因此找徵信社調查。

柯男調查後發現，原來妻子早已與林姓軍官勾搭上，2人多次到旅館、摩鐵開房間大戰。2人又於當年6月13日深夜23時30分，入住某旅館。柯男於是在隔日凌晨2時10分會同徵信社人員及派出所員警，前往敲門抓姦。一夥人衝進房後，僅發現妻子一人，林男自三樓跳窗，但被一樓員警逮到，帶回採證。柯男提出民事訴訟，要求不倫的2人連帶賠償200萬元。

法院審理時，2人僅承認共處一室，但否認通姦；林姓軍官更說當天因王女說家中整修，所以帶她到旅館住宿，2人在房間內吃零食、看電視，這時突然有人刷房卡並轉動門把意圖進入房內，林男自貓眼向外看，發現門外站有一名中年男子及五、六名年輕人，擔心門外男子意圖不軌，為避免不必要之誤會與衝突，才會選擇自窗戶離開，並於警方到場後，即從招牌燈箱跳下，與員警一同返回。

雖然2人否認，但法院根據枕頭壓痕等客觀證據，認定2人確實具有姦情，侵害柯男配偶權，因此判決2人連帶賠償15萬元。案經上訴，二審高等法院審理後，駁回雙方上訴，還是判賠15萬元。全案確定。

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