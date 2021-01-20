法務部石木欽案報告遭監察院退件　蔡清祥：會重新補充回應

▲法務部長蔡清祥，回應調查報告遭監察院退件相關問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後，日前公布20名檢調高層涉案，包括北檢檢察長周章欽、前調查局長張濟平、前法務部參事羅榮乾等人均在內，但報告送監察院後，監察院在20日退件。對此，法務部長蔡清祥回應，「有需要補充的地方，我們會來檢討、補充。」

對於被告遭到退件，記者詢問蔡清祥，是否因調查局前機動組主任秦台生的部分有許多缺漏、刻意迴避，讓監察院退件。蔡清祥回說「監察院如果對於我們所送出的報告內容，有需要補充的地方，我們會來檢討、補充。因為目前還沒收到任何正式的公文，若真是如此，我們會重新補充、來回應。」

蔡清祥進一步表示，「我不敢說絕對完整，但我們已經盡最大的努力，尤其檢察官的部分，我們確實是調查得比較清楚，但調查局的部分，因為我們是交由調查局來處理，是不是監察院有意見，我們會尊重。」

另外記者詢問，在本案中涉案極深的前法務部參事羅榮乾，前立委黃國昌質疑法務部護航他順利退休，蔡清祥也否認這個說法，「羅榮乾的退休不是在我們法務部退休的。我們尊重他退休機關的處理，所以並不是法務部所來辦理。」（羅榮乾為台灣高等檢察署主任檢察官退休。）

最後記者詢問蔡清祥，是否考慮公布所有涉案的檢調人員名單？蔡清祥說「我們按照監察院的要求，已經做了該做的事情，我們已經按照他的標準，公布了我們所調查的結果。」