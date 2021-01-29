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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

追查石木欽案變成「通殺」！法界憂「看到黑影就開槍」

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲法界憂心全面清查石木欽案後續，恐看到黑影就開槍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
 

記者吳銘峯／台北報導

司法院針對前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，已經表明要展開全面大調查，3個月內公布結果，儼然成為「通殺」的局面。對此，不少法界人士憂心，司法院的懲戒權可能「看到黑影就開槍」，抹滅許多認真的司法官，呼籲當政者應注意調查結果須符合比例原則，以免「亂殺」。

司法院公布石木欽不當飲宴案後續調查，調查20名現職、退休法官，人事審議委員會已經決議將其中6人送監察院彈劾。但外界仍不滿意，提出許多質疑。司法院長許宗力因此發布聲明，強調將「展開全面調查，嚴格檢視法官違失行為」、「嚴肅面對過錯，絕不包庇、護短的決心」將在3個月內完成調查報告。

由於本案當事人佳和實業董事長翁茂鍾曾任榮譽觀護人，有許多機會與法界人士往來，他都鉅細靡遺地寫入27本筆記本，這些筆記本也成為調查司法官的重要依據。但「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英贊成全面清查，但他認為，清查應謹守不公開原則，尤其認定違失情節，更要符合比例原則，以免最後倒打司法信賴。

何俊英表示，翁男曾任榮譽觀護人，該職位經過地檢署審核，他逢年過節寄送禮品給很多司法官，只要金額不高，應符合正常社交禮儀。由於他是榮譽觀護人，所送的禮物價值不高，收受者若拒收或退回，也不合常理。因此他認為，調查這類被動收禮，又無案件關聯性的司法官，應設符合比例原則的門檻，再認定違失情節是否成立，並非只要跟翁難有接觸，就罪該萬死，否則就是「亂殺」。

何俊英最後表示，司法官一定會跟外界接觸，不然就會活在象牙塔而變成恐龍司法官；但如果接觸過頭，又會被質疑交往複雜。因此在判定司法官是否違法不當往來時，判斷的標準一定要拿捏得宜，才能在人情世事與司法官風紀廉潔間取得平衡。

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