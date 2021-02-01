委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

▲委內瑞拉總統馬杜洛公開一種能治療新冠的「神奇藥水」。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）近日宣布，該國研發出一種專治新冠肺炎的神奇藥水「Carvativir」，宣稱能「中和」新冠病毒，且還通過臨床試驗。不過，醫師指出，馬杜洛口中的這種神奇藥水，其實並無任何科學根據能證明其療效。

路透社報導，馬杜洛24日發表這種藥水，宣稱該藥為一種口服溶液，已在卡拉卡斯（Caracas）的醫院中對患者進行試驗。馬杜洛說，「Carvativir」藥水經過9個月的研究，對重症患者和需要插管的病人都療效。

馬杜洛甚至將這種藥水形容成「荷西•赫南德茲的神奇藥水」，但並未說明其中成分。荷西•赫南德茲（Jose Gregorio Hernandez）是19世界委內瑞拉的知名醫生，去年才剛被羅馬天主教堂封聖。

據稱，「Carvativir」使用了百里香作為成分之一。百里香是傳統醫學中常用的草藥，但目前尚未證實其對治療新冠病毒有任何功效。委內瑞拉國家醫學科學院則稱，「Carvativir」對冠狀病毒有「治療潛力」，但在取得更多數據之前，不會將其視為治療COVID-19的候選藥物。

美國波士頓布萊根婦女醫院傳染病專家馬蒂（Francisco Marty）表示，委內瑞拉宣稱「Carvativir」的任何療效都沒有臨床數據佐證，馬杜洛公開推廣此藥水只不過是一種愚民政策。

此外，儘管馬杜洛公開此種「神奇藥水」，另一方面卻仍爭先恐後地希望能獲得新冠疫苗。馬杜洛承諾，大約一千萬劑俄國製Sputnik-V疫苗很快就會抵達委內瑞拉。

委內瑞拉已經正式通報123,709例新冠病毒確診案例，其中1,148例死亡。不過，反對派認為該國政府隱匿疫情嚴重性，並稱該國公衛系統已經嚴重惡化。

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