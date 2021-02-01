　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛公開一種能治療新冠的「神奇藥水」。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛公開一種能治療新冠的「神奇藥水」。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）近日宣布，該國研發出一種專治新冠肺炎的神奇藥水「Carvativir」，宣稱能「中和」新冠病毒，且還通過臨床試驗。不過，醫師指出，馬杜洛口中的這種神奇藥水，其實並無任何科學根據能證明其療效。

路透社報導，馬杜洛24日發表這種藥水，宣稱該藥為一種口服溶液，已在卡拉卡斯（Caracas）的醫院中對患者進行試驗。馬杜洛說，「Carvativir」藥水經過9個月的研究，對重症患者和需要插管的病人都療效。

馬杜洛甚至將這種藥水形容成「荷西•赫南德茲的神奇藥水」，但並未說明其中成分。荷西•赫南德茲（Jose Gregorio Hernandez）是19世界委內瑞拉的知名醫生，去年才剛被羅馬天主教堂封聖。

據稱，「Carvativir」使用了百里香作為成分之一。百里香是傳統醫學中常用的草藥，但目前尚未證實其對治療新冠病毒有任何功效。委內瑞拉國家醫學科學院則稱，「Carvativir」對冠狀病毒有「治療潛力」，但在取得更多數據之前，不會將其視為治療COVID-19的候選藥物。

美國波士頓布萊根婦女醫院傳染病專家馬蒂（Francisco Marty）表示，委內瑞拉宣稱「Carvativir」的任何療效都沒有臨床數據佐證，馬杜洛公開推廣此藥水只不過是一種愚民政策。

此外，儘管馬杜洛公開此種「神奇藥水」，另一方面卻仍爭先恐後地希望能獲得新冠疫苗。馬杜洛承諾，大約一千萬劑俄國製Sputnik-V疫苗很快就會抵達委內瑞拉。

委內瑞拉已經正式通報123,709例新冠病毒確診案例，其中1,148例死亡。不過，反對派認為該國政府隱匿疫情嚴重性，並稱該國公衛系統已經嚴重惡化。

►熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元

ET快訊
快訊／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了
最辣女海軍曝！自拍片「5億人搶看」　爆曾處決五人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

東京建了一座神秘「地下神殿」！守護首都圈…巨量洪水瞬間排光

胎盤做成墨西哥捲狂嗑！　年輕媽「吃了兩胎」狂讚：很棒~

俄羅斯反對派再發動全國示威「普丁是賊」　莫斯科封鎖地鐵站

新冠後還有致命疾病！「耳念珠菌」恐釀下個大流行　死亡率達60%

「立百病毒」有超強抗藥性！75%超高致死率　宿主竟然又是蝙蝠

少女慘遭陌生人餵毒！車內竟全是惡狼　拖進公園上演「12人混戰」

影／5歲童蹲地玩耍…被休旅車駕駛「踩油門輾過」！當場趴地不起

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令...COVAX疫苗傳捷報

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

「鑰匙沒拔！」調皮男惡整女駕駛 她急摸車門...女兒奉上國際手勢XD

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

東京建了一座神秘「地下神殿」！守護首都圈…巨量洪水瞬間排光

胎盤做成墨西哥捲狂嗑！　年輕媽「吃了兩胎」狂讚：很棒~

俄羅斯反對派再發動全國示威「普丁是賊」　莫斯科封鎖地鐵站

新冠後還有致命疾病！「耳念珠菌」恐釀下個大流行　死亡率達60%

「立百病毒」有超強抗藥性！75%超高致死率　宿主竟然又是蝙蝠

少女慘遭陌生人餵毒！車內竟全是惡狼　拖進公園上演「12人混戰」

影／5歲童蹲地玩耍…被休旅車駕駛「踩油門輾過」！當場趴地不起

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令...COVAX疫苗傳捷報

「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸

委內瑞拉發明出「神奇藥水」…宣稱滴嘴裡吞下　就能中和新冠病毒

老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

宋兆文／喜鵲桅桿築巢是海軍丟臉的笑話

外頭利多消息你相信？別急出手！畢竟有錢可賺　為何告訴你？

網購性感小洋裝！她穿上「瞬間像腿斷」　網笑翻：最強買家秀

新北汐止自強市民活動中心啟用　參與式預算融入在地特色

溪北交通轉運中心助攻經濟發展　交通局：2022年完成可行性評估

毛茸茸貓咪屁屁辦公室必備！ 露一條尾巴超療癒　摸一下就紓壓

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

城市地下巨大神殿　默默守護東京

好心收留比特犬　人妻崩潰目睹牠咬死6歲兒！

大兵激戰黑猩猩慘中鏢！揭密首例愛滋患者

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

胎盤做成墨西哥捲　她吃兩胎狂讚

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

少女慘遭陌生男餵毒！公園上演「12人混戰」

律師聽證會激戰女客　活春宮畫面曝光

俄反對派示威再起　莫斯科封地鐵站

童蹲地玩耍　慘被休旅車直接輾過

斐濟風災侵襲　至少1死5失蹤

更多熱門

相關新聞

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

許多國家陸續搶到新冠肺炎疫苗並開始施打，我國則尚未有確切時間。民眾黨立委高虹安31日向衛福部長陳時中喊話，她表示，過往疫苗進度資訊不透明，已讓國人有諸多疑慮，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋。

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

桃園地院一張公告拒部桃　護理師怒了

桃園地院一張公告拒部桃　護理師怒了

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫世界疫情大陸戰疫

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

即／北市大停電突然「一片黑暗」

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

抖音「最辣女海軍」爆殺過五人

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

更多

最夯影音

更多
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面