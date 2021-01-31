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已婚主管曖昧匯1萬！網抓包夜景照「情侶去的」　OL嚇：有2小孩了

▲▼主管私下匯1萬給女下屬，意圖不軌。（圖／翻攝自Dcard）

▲主管私下匯1萬給女下屬，意圖不軌。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

在職場上受到主管「特別關照」，你會選擇冷處理還是硬起來檢舉呢？一名26歲女子日前收到40幾歲主管私訊問她，「有機會找小美女吃飯嗎？」大方邀約她一起去看夜景，甚至直接轉1萬元到她戶頭，叫她「去買些漂亮衣服吧！」還曖昧地說這件事「不會有第三個人知道」，把她嚇得趕緊向男友求救。

原PO在Dcard貼出兩人對話紀錄，主管先是發了幾張夜景照，並約她下次一起出來吃飯，由於對方先前有透露過離職規劃，「所以他約我吃飯，我想說可能是要跟我們道別」，但也不確定對方指的是單獨還是整個部門一起聚餐，正當她打算委婉拒絕時，主管突然說「我在妳卡裡打了10K，去買些漂亮衣服吧！」還說這件事只有他們兩人知道，不會被第三人發現，偷偷摸摸的舉動明顯意圖不軌。

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▲▼主管私下匯1萬給女下屬，意圖不軌。（圖／翻攝自Dcard）

▲主管被打槍後作罷，但仍令人作嘔。（圖／翻攝自Dcard）

她收到訊息的當下立即回覆，「主任，你不可以這樣！」並在第一時間把1萬元退回主管的戶頭，結果對方回了一句「唉！依妳了，不會有下次了！」雖然對方沒有繼續追問，但原PO已意識到主管居心不良，「我有男友主管也知道，主管有老婆，也有兩個可愛的小孩」，她向來將對方視為尊敬的前輩，想不到卻發生此事，「為什麼要毀了我們單純的師徒關係..覺得難過...長越大越發現世界有很多我不知道的黑暗。」

眼尖網友指出，主管傳的夜景照是位在龍潭乳姑山，「那裡都是情侶去看夜景的地方」，主管明顯對原PO有意思，有可能是想發展出不倫婚外情，建議原PO最好別赴約。其他人回應，「我也是男人，男人就知道這個想法是什麼」、「只能說社會上這種爛事很多，真的要小心為妙，好險你立刻把錢退回去了」、「至於要不要舉發他，真的只能看你而已，鬧大的話可能他的妻子小孩都會牽扯進來，一個家庭直接破碎。」

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