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社會 社會焦點 保障人權

邪教「聖師」命幹部毆死、打瞎信徒！過年前獲百萬具保停押　

▲▼ 。（圖／資料照）

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部毆打、腳踹被害人 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，涉嫌於廣西南寧道場指使幹部毆打、虐待方姓女信徒致死，另涉於於台灣國姓道場教唆打傷多名信徒，其中還包含6名兒童。台中地檢署2020年元月初起訴林女等涉案10人，台中地院羈押至同年年底，不過根據速審法規定，一審以6次延押為限，無法再押，法院遂裁定林以100萬元具保停押，但一天中必須2次定時至派出所報到，林以有就醫需求，日前聲請變更處分，法院於25日裁准。

61歲的林欣月自封法號「聖師」，於2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在2012年間起為了強化領導，不但巧立名目額外收費，一旦出現有不服從指令者，竟指示總道師余靖涵、堂主吳碧雲、道長吳金泰，及黃姓、戴姓、許姓志工，還有負責下手的「三才」雙胞胎林佳臻、林佳穎（24歲）、許密纖（26歲）等人，動輒以「借竅驅魔」之名，多次對信徒語言謾罵、肢體拉扯及毆打。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月。（圖／資料照）

檢方查出，原先擔任「三才」的方姓女幹部（26歲），於2019年3月1日，在大陸廣西省南寧市道場內，因不聽從林欣月的指揮，林欣月竟以「野心很大」、「慾望熾盛想當女王」，以「借竅驅魔」為由，指使許姓志工、林姓女幹部教訓方女，2人對其拳打腳踢，還令方女躺在地上，許女以單腳踩踏被害人腹部，致其肝臟破裂致死。

同年5月間，80歲的張女因在南投道場質疑林欣月的領導已偏離正道，變成只為貫徹個人意志，林要求張女辦理護照及台胞證，準備將張帶到廣西道場教訓，但張女不從遲遲推託，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，令許女等人持軟棒毆打張女，致被害人雙眼失明。另外，許女等人還因5名大陸兒童、1名台灣男童不服管教，持軟棒、塑膠水管毆傷6名兒童。

2020年元月初林欣月遭台中地檢署依組織犯罪、傷害致死等罪起訴，台中地院裁定羈押，後續延長羈押4次，至同年12月9日羈押期滿，且根據速審法第5條「審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑十年
者，第一審、第二審以6次為限」，據此，法官審酌，認全案重要證人已傳喚，將完成證述，若以重保及其他限制條件，可對林女產生相當程度心理、行為約束力，以替代羈押手段，足以擔保審判或執行程序進行，於同年12月7日裁定林女以100萬元具保停押，並從停押日起限制出境、出海8月，並須在停押日起，每日上午10時與下午6時兩個時段，至台中霧峰警分局內新派出所報到。

不過林女以有就醫需求，而看診時間不固定，無法配合固定時間報到，於2021年元月初透過律師向法院聲請變更處分。法官審酌，林女因病須前往中國醫藥大學附設醫院就診，考量就診時間尚非固定，無法掌握時程，恐無法依原裁定內容定時報到，故將原定固定時間報到，改為上午、下午各報到一次， 對於林女定期報到監督行蹤、防止逃亡，並無重大影響，且同時兼顧林女生活及醫療需求，於同年月25日裁准。

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