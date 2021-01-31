砸3700吃A5和牛！一上桌「濕軟肉片」油花失蹤　網酸：以為豬里肌

▲原PO點的A5和牛幾乎沒油花。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

和牛有著豐富油脂與濃郁香氣，即便價格不斐，仍是很多老饕吃牛肉的最佳首選。一名男子日前在高雄某店家用餐，花3700元點了一份頂級A5和牛套餐，結果肉盤上桌時他心都涼掉了，4片濕軟鬆散的肉片疊在一起，幾乎沒有什麼油脂紋路，「這是A5和牛...？我都不信.....雷爆了。」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，高雄有一家新開幕的餐廳，他和姊姊手刀去嚐鮮，第一次吃就大手筆點了高價位的A5和牛套餐，上桌後卻和想像中的品質落差甚大，當場整個臉垮掉，「連混充和牛都這樣，人生第一次爆氣貼文！」

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從照片來看，店家號稱的A5和牛賣相確實有待加強，看起來像是退冰過後軟爛、出水，油花分布也相當不均勻，除了邊緣有一小條油花，其他部分幾乎沒有油脂，看起來宛如一般火鍋肉片，實在很難想像這是要價3700元的A5和牛套餐，也難怪原PO會懷疑這是否為假和牛，但事實真偽仍不得而知。

▲網友吃過的和牛長這樣。（圖／翻攝自爆廢1公社）



由於原PO當天肉盤幾乎沒有動，店家後續打電話來，請他們姊弟倆再到店內吃一次，姊姊聽了有點心動，不過他已經完全不敢再回去光顧，畢竟這是他第一次用餐踩到這麼大的雷，花3700元得到這種用餐體驗實在怒氣難消。

網友指出，「騙好大，沒有吃過A5和牛也知道這品質混很大，便宜貨」、「上次新聞有報，這是（和牛），只是是等級很差那種，不知道是不是同一家」、「可能指的是尺寸，還有A3、4和B3、4」、「我還以為是豬的里肌肉勒」、「錢都的大眾牛還看起來比較好吃」、「這隻牛生前是被虐待嗎？」