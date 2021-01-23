火鍋店點和牛「油花全消失」！專家一看秒認證：真的是和牛

▲火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」，專家認證是真的和牛。（圖／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

和牛對許多人來說，是高級食材的象徵。不過，桃園一名網友日前到火鍋店用餐，點了M9澳洲和牛，卻送來4片「油花失蹤」的肉片，好奇拍照詢問，是否受騙。對此，有專家回應，看起來應該是真正的和牛。

這名男子在「爆怨公社」說明，他到中壢某家火鍋店用餐，期間點了M9澳洲和牛，送來的肉片卻與認知中差異頗大，看起來與一般牛肉沒什麼兩樣，口感也不好，因此感到十分好奇，是不是店家送錯了。

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不過，經過再三確認，店員都說「這個是和牛」，讓他更加不解，只能將照片發上網，希望找到人解答。眾多網友看完，也忍不住吐槽，該不會是「盒裝牛肉（盒牛）」，只是男子誤會了，以為點的是「和牛」，「確定不是超市買的火鍋肉片嗎？」

▲專家出面說明，從照片來看，應該是和牛沒錯，但是是肉商淘汰不要的部分。（圖／《東森新聞》）



對此，根據《東森新聞》報導，實際將照片拿出，到街上走訪一趟，許多人也都將這盤牛肉給認錯，但專家一出面，看見照片內容，就說「應該是澳洲和牛」。

這名專家解釋，依據產地、部位的不同，和牛也有分等級，最高級的是A5和牛，每公斤價格超過5,000元，但若是腳部、腿部的肉，因為時常在行走，肉比較硬，就屬於比較次等的肉。

專家提到，依據照片上的肉品來看，應該是肉商淘汰不要的部位，「便宜賣、隨便賣，只要賣掉就好了。」