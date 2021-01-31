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聯新醫院發文2hrs突消失！被指「平鎮某醫院」　6點聲明這裡可找到

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃群聚感染之後，再傳出桃園某間醫院出現院內感染。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

桃園傳出第二間醫院有院內感染情況，由於指揮中心透露是「平鎮某醫院」，位於平鎮區的「聯新國際醫院」便發出6點聲明，強調院內無醫護受感染；然而不久後卻刪除臉書聲明，改以醫院貼心提醒要做到「防疫七『心』級」的文章取代。眼尖網友發現後留言質問，為何要刪文，「是掉進黑洞裡嗎」？不過目前該篇聲明還能在醫院官網內找到。

聯新國際醫院昨（30日）晚發布6點聲明，針對6點可能問題做出回答，包括「外傳你們醫院跟部桃一樣有院內感染是真的嗎？」、「請問為什麼我會被通知居家隔離？聽說是因為去你們醫院看診後就被隔離？」、「聽說你們醫院有醫護人員被隔離是真的嗎？」、「請問現在醫院是安全的嗎?」等。

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 ▲▼聯新醫院發文2hrs突消失！被指「平鎮某醫院」　6點聲明這裡可找到。（圖／翻攝自「聯新國際醫院粉專」）
▲聯新醫院聲明消失，變成「防疫七『心』級」貼文。（圖／翻攝自「聯新國際醫院粉專」）

不過發文過不久後便刪除，改以「防疫七『心』級」的貼文取代，並在貼文開頭強調「聯新國際醫院給你安全的就醫環境」。部分眼尖發現刪文情況的網友就在底下留言，「為什麼要刪文」、「6點聲明不見了，掉進黑洞嗎」、「指揮中心下午就說院內感染了，他醫院晚上10點左右才發聲明說不是，是要打臉指揮中心嗎」。另也有人猜測，「可能要由指揮中心統一說明所以撤下聲明了，醫療工作人員辛苦了，加油！」

對此聯新國際醫院並無回應留言，也未恢復原先刪除的臉書貼文，而是將6點聲明保留在醫院官網。聲明內文強調院內情況與部桃狀況完全不同，也沒有任何同仁出現感染，「目前全台只有部桃屬於院內感染」，而聯新國際醫院「院內作業一切如常」，「依照衛生局的檢測，目前全桃園的醫院(包含本院)都是完全安全的。」

►快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應了

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